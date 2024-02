Al Colo Roca no le quedó grande la categoría y voló en el debut

En streaming Colo Roca en Entretiempo: la cábala que no falla, el 'temita' del pelo y la charla con el auto

"Contento por la adaptación al auto y por estar en esta categoría. Un toque en entrenamientos me impidió girar un poco más, pero feliz por ir conociendo el auto y no cometer ningún error que me lleve al trompo", expresó el joven.

La actividad continuará este domingo con la carrera final del Series a partir de las 10:30, con un total de 25 minutos más una vuelta al circuito santafesino.