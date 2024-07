A Gallardo no le alcanza con Montiel: los ex River que busca cerrar Brito para convencer al Muñeco

“La información es que Gonzalo Montiel no va a seguir en Sevilla porque no quieren utilizar sus servicios tampoco en Nottingham Forest. Entonces se cae de maduro todo. Si no tiene una propuesta importante de Europa, River le abre sus puertas”, agregó el periodista, dando a entender que el lateral derecho campeón con la Selección Argentina podría volver al club. Pero no sería el único.

“A otro que le va a abrir sus puertas es a Germán Pezzella, pero atentos porque Pezzella se va a meter en el barro si lo llama el Muñeco Gallardo», contó Pantich. El marcador central campeón de la Copa América y campeón del mundo con Argentina fue buscado en el inicio del Mercado de Pases, pero luego dejado de lado al no acordar su contrato.

Gallardo quiere refuerzos para River

Según la información de Pantich, la vuelta de Gallardo podría acelerar ahora el regreso de Pezzella. «El Muñeco siempre buscó defensores centrales que jueguen de seis, que sean zurdos, no lo es Zabala que ingresó unos minutitos sobre el final después del amistoso que jugó. No lo es Gattoni y no lo eso no lo es González Pirez”.

Después, hay una búsqueda en River sin nombre aun, pero que se profundizará con la vuelta del Muñeco. “Y el volante box to box, por la información que manejo lo que me dijeron hoy, es que hay grandes posibilidades de que sea extranjero. El mediocampista box to box, el reemplazante de Nicolás de la Cruz, hay grandes posibilidades de que sea extranjero”, dijo Pantich.

Por último, el periodista habló de Enzo Pérez, un ícono del River de Gallardo que se fue distanciado con Demichelis y ahora podría regresar al club de sus amores. “Ahora no lo sé, en diciembre tal vez. Quiere volver a ponerse la camiseta de River. En su momento lo tentó para que vaya a Arabia, ¿no lo tentará de nuevo?”, dijo Pantich sobre la relación entre Gallardo y Enzo.