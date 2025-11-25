A 5 años de su muerte, se reactivó la cuenta en Instagram de Maradona y sorprendió con un posteo

A 5 años de su muerte, la cuenta oficial de Diego Maradona volvió a activarse y encendió las redes con una publicación. Esta vez, el mensaje llegó acompañado de una estrofa de “Como la cigarra” , la emblemática canción interpretada por Mercedes Sosa , un himno a la resistencia y la resurrección.

Primera división Racing dejó a River sin Libertadores y avanzó a cuartos con un gol agónico en Avellaneda

“ Tantas veces me mataron, tantas veces me morí; sin embargo, sigo aquí, resucitando ”, dice el fragmento elegido para reabrir la actividad del perfil.

image

La cuenta de Maradona reapareció con un mensaje cargado de memoria

La publicación rompe con un año exacto de silencio digital. La última vez que la cuenta había compartido un mensaje fue el 25 de noviembre de 2024, fecha del cuarto aniversario de su fallecimiento.

Aquel posteo mostraba a Diego con la camiseta de la Selección argentina, conduciendo la pelota con su zurda inconfundible. La imagen estaba acompañada por la frase “Te amamos (1960-∞)” y la palabra “Justicia”.