martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Emotivo

A 5 años de su muerte, se reactivó la cuenta en Instagram de Maradona y sorprendió con un posteo

Aquel 25 de noviembre de 2020, el mundo quedó conmocionado luego de que se confirmara que el astro del fútbol había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A 5 años de su muerte, la cuenta oficial de Diego Maradona volvió a activarse y encendió las redes con una publicación. Esta vez, el mensaje llegó acompañado de una estrofa de “Como la cigarra”, la emblemática canción interpretada por Mercedes Sosa, un himno a la resistencia y la resurrección.

Lee además
que necesita river para clasificar a la copa libertadores 2026
Sacando cuentas

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026
racing dejo a river sin libertadores y avanzo a cuartos con un gol agonico en avellaneda
Primera división

Racing dejó a River sin Libertadores y avanzó a cuartos con un gol agónico en Avellaneda

Tantas veces me mataron, tantas veces me morí; sin embargo, sigo aquí, resucitando”, dice el fragmento elegido para reabrir la actividad del perfil.

image

La cuenta de Maradona reapareció con un mensaje cargado de memoria

La publicación rompe con un año exacto de silencio digital. La última vez que la cuenta había compartido un mensaje fue el 25 de noviembre de 2024, fecha del cuarto aniversario de su fallecimiento.

Aquel posteo mostraba a Diego con la camiseta de la Selección argentina, conduciendo la pelota con su zurda inconfundible. La imagen estaba acompañada por la frase “Te amamos (1960-∞)” y la palabra “Justicia”.

Seguí leyendo

Otra vez Marquesado: hubo incidentes con los jugadores de Unión tras terminar el encuentro

Regional Amateur: Unión aseguró su clasificación y Desamparados festejó un triunfazo en Puyuta

El 'Chiquito' Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera

La AFA investiga a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

La bomba del Central campeón y el pasillo del Pincha: el fútbol sanjuanino, entre un "trofeo merecido" a la banca a los jugadores de Estudiantes

La historia de la Villa Hipódromo, el club que en dos años levantó su cancha, se metió a la liga y peleará por su primera corona

Messi dedicó una conmovedora despida a Omar Souto, el histórico gerente de la Selección: "Nunca te vamos a olvidar"

La recta final: se juega la jornada clave del Regional Amateur

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
que necesita river para clasificar a la copa libertadores 2026
Sacando cuentas

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile
En San Rafael

Una familia sanjuanina volcó en Ruta 40 tras volver de Chile

Así quedó la camioneta tras el accidente. (Foto gentileza Diario Huarpe) 
Accidente

Tremendo vuelco frente a una panadería en Rivadavia

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

El Chiquito Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera
Una muralla

El 'Chiquito' Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera

Pudo ser una tragedia: un camión chocó contra un poste de la luz, lo quebró y quedó tendido en el pavimento
Imágenes impactantes

Pudo ser una tragedia: un camión chocó contra un poste de la luz, lo quebró y quedó tendido en el pavimento

Te Puede Interesar

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
La alcaldesa de la Serena, Daniela Norambuena junto al ministro de Turismo Guido Romero, cuando los chilenos visitaron San Juan la semana pasada. 
Avances

En Chile hablan de un vuelo directo entre San Juan y La Serena: todo lo que se sabe

Completaron la entrega de 30.000 computadoras a estudiantes y docentes de 9 de Julio y Sarmiento
Educación

Completaron la entrega de 30.000 computadoras a estudiantes y docentes de 9 de Julio y Sarmiento

Los Azules, el proyecto de cobre ubicado en Calingasta; donde la minera Rio Tinto mantiene su apuesta tecnológica. 
Reacomodo minero en San Juan

Giro estratégico de una poderosa minera en San Juan: Rio Tinto abandona un proyecto de cobre, pero sostiene su apuesta en otro

Los organizadores de la Fiesta Nacional del Sol mostraron cómo quedó el campo de juego del Estadio del Bicentenario, donde se desarrollaron los shows musicales.
Epicentro

Mirá cómo quedó el césped del Estadio del Bicentenario post Fiesta Nacional del Sol