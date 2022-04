Qué dijo el presidente del femenino sobre la jugadora trans que fue discriminada y expulsada

Este fin de semana se dio a conocer un hecho lamentable en el fútbol femenino, es que durante el encuentro que juntó a Colón-San Justo por la fecha 3 de la Liga Sanjuanina, una jugadora trans acusó discriminación. No solo eso, si no que el árbitro le mostró la tarjeta roja y todo terminó en escándalo. Tiempo de San Juan conversó Rony Peña, presidente del departamento e hizo referencia a los pasos siguientes en un hecho como este que involucró a la futbolista Sofía Medina.

"Es una situación en proceso", expresó el dirigente e hizo mención a que dentro del fútbol doméstico de las chicas hay dos equipos que tienen a jugadoras trans: Sofía Medina en San Justo y Barbi Pacheco en San Martín.

Si bien aún la categoría A no se reúne, se desconoce cuál ha sido el informe final del juez respecto a los incidentes que arrojó el partido y particularmente donde señala esta situación: "Esto será llevado al Tribunal de Penas. Hay que ver cómo fue redactado por el árbitro y si San Justo pide o hace nota dirigida a la Liga Sanjuanina".

Asimismo, Rony añadió que es un tema delicado pero que se tomarán cartas en el asunto: "Estamos tratando de que sea solo eso, prefiero no personalizar nada, quiero guiarme por el estatuto de los clubes". Seguido de esto, el presidente también de Unión de Villa Krause dijo que además los árbitros se ven un poco condicionados por esta situación cada vez que les toca dirigirlas: "Si los árbitros no están cómodos no van a querer dirigir y así se va a encarecer. Lo vamos a tratar mañana en la reunión", expuso a Tiempo.

En un momento de la nota a la jugadora trans Sofía, ella relató que este problema viene de la Liga Sanjuanina al no hacerse cargo de este tipo de casos, "Esto no es así, si no se hubiese puesto alguna objeción, pero no. Están en todo su derecho de poder incluir. Más allá de una posible ventaja deportiva porque el rendimiento es muy superior en lo físico, técnico-táctico de otros clubes, y pese a eso, no se puso ningún tipo de objeción u obstáculo".

En cuanto a lo que la sociedad siempre señala dijo que "es un tema puntilloso porque hay que ser objetivos y dejar de lado los pensamientos personales, creo que el árbitro es muy objetivo en cómo fue la agresión su tuvo o no participación".

Respecto a eso, y si existe algún tipo de castigo en el caso de que el juez del encuentro haya estado presente en la discusión, mencionó: "Esto no depende de nosotros como gerenciales, si no de tribunales y de la protesta de San Justo. Se verá todo eso y se los separará por algunos partidos. Todo saldrá primero del informe".