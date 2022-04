Descargo y árbitros apuntados: 'dedíquense a otra cosa, se cagan de risa de la gente'

Clima caldeado en Zonda. La Comisión Directiva de Sarmiento se encuentra pasando un momento tenso de ayer por la tarde cuando uno de sus jugadores fue golpeado con un codazo y trasladado al hospital. Lo cierto es que para el equipo recién ascendido no fue solo eso, sino que se vieron perjudicados con el arbitraje: mensaje picante y palazo a la dupla de árbitros Díaz y Naveda.

"No sé si tuvo una mala tarde o es realmente un inútil o un terrible cara dura", escribió en su descargo el conjunto zondino, haciendo alusión al tremendo golpe que recibió el jugador Daniel Ortíz, quien terminó desvanecido en el campo de juego cuando Sarmiento de Zonda y Marquesado se enfrentaron en una nueva fecha del fútbol local. "No me vengan con que hay que pagar derecho de piso, cobren lo que es, sean imparciales", siguió el texto del perfil del equipo.

Sumado a todo eso, y casi en el final del descargo, los zondinos mencionaron a los encargados que impartieron justicia ayer por la siesta: Díaz y Naveda: "Son de terror, impresentables. Con su arbitraje perjudican al fútbol, a la Liga Sanjuanina. Dedíquense a otra cosa, pero ustedes no pueden ser árbitros de fútbol. No pueden venir a cagarse de risa de la gente y dirigentes que trabajamos todos los días en el club".

EL DESCARGO COMPLETO

"Ayer nos tocó perder, y es algo que puede pasar en un partido de fútbol, fue 2 a 1 en cuarta y primera, pero también tenemos que decir lo de los árbitros, impresentables, sobre todo los que dirigieron la primera, al 9 de Sarmiento le dan un codazo tremendo, tal es así que el jugador pierde el conocimiento teniendo que ser trasladado hasta el hospital donde le hicieron una tomografía, permaneció hasta las 00:30 de anoche internado .Gracias a Dios ya esta en su casa Daniel Ortiz, con su cara morada e hinchada por el tremendo golpe y por suerte ya esta recuperando el movimiento en sus piernas, vuelvo al tema del árbitro, no lo expulsó al jugador de Marquesado y ni amarilla le saco, no se porque,puede ser que se equivocó, no quiso ver, como paso en todo el partido ,nos Amonestó a 8 jugadores un expulsado en Sarmiento, y montón de faltas no cobradas, un clarísimo penal para Sarmientino y para el arbitro no fue nada, no se si tuvo una mala tarde o es realmente un inútil o un terrible cara dura,la gente de Sarmiento es muy pacífica tal es así que cuando se retiró el equipo rival fue aplaudido por gente, pero con los árbitros no fue lo mismo..salieron custodiados por los agentes de policía y por los dirigentes del Club Sarmiento , no lo tomen como una amenaza pero un arbitrage más asi y no se lo que puede pasar..la paciencia se termina, la gente está arta que nos perjudiquen los árbitros,no me vengan con que hay que pagar derecho de piso, cobren lo que es ,sean imparciales. No puede adicionar 6 minutos cuando estuvo parado el partido más de 20 minutos haste que el jugador fue trasladado en el móvil de la policía, porque no llegó nunca la ambulancia. JOSE DIAS ,NICOLAS NAVEDA SON DE TERROR, IMPRESENTABLES, CON SU ARBITRAJE PERJUDICAN EL FUTBOL , A LA LIGA SANJUANINA, DEDIQUENSE A OTRA COSA ,PERO USTEDES NO PUEDEN SER ARBITROS DE FUBOL ,NO PUEDEN VENIR A CAGARSE DE RISA DE LA GENTE Y DE DIRIGENTES QUE TRABAJAMOS TODOS LOS DIAS EN EL CLUB. PARA QUE VENGAN USTEDES A BURLARSE DE LA GENTE..NO PERJUDIQUEN MAS A LOS CLUBES, DEDIQUENSE A OTRA COSA..NO QUEREMOS QUE VENGAN Y NOS COBREN TODO A FAVOR...SOLO SEAN JUSTOS E IMPARCIALES".