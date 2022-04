Un grupo 'accesible' y amistosos con pesos pesados: la opinión de Antuña y Fuentes

Argentina integra el Grupo C junto a Arabia Saudita, México y Polonia. No es el famoso grupo de la muerte, pero es uno medianamente "pasable" para lo que podía llegar a tocar. Hay opiniones para todos los gustos, algunos hablan de "sorpresas" y otros dicen que no hay que especular. El DT de San Martín y Desamparados dieron su palabra en cuanto a la zona que le tocó a Scaloni, de los amistosos previos a Qatar y el buen momento de Messi.

Opiniones cruzadas, pensamientos diferentes, pero un mundial que se aproxima y el objetivo para todos los argentinos sigue siendo el mismo. Raúl "Purruco" Antuña y Marcelo Fuentes dieron su pronóstico de esta Selección que llega invicta a un grupo "tranquilo" o no tan... ¿Qué dijeron los técnicos?

Respecto a la zona, Antuña dijo: "Nos tocó un grupo accesible, sin dudas. Por el lado del debut, creo que nos topamos con un Arabia Saudita sin figuras en su equipo. México, si. Ya lo conocemos, sabemos que es duro, difícil, tienen un técnico (Tata Martino) que conoce a nuestros jugadores. Y Polonia, no se si es uno de los más temidos, puede sorprender, para mí el más duro del grupo es México".

Por su parte, Fuentes, el DT de Sportivo, se refirió a los rivales que tendrá la Albiceleste en fase de grupos: "Todos siempre se fijan en los grupos. Hubo una vez que nos sorprendió Japón. Le fueron directo a hacer marca personal a Maradona. Lo cierto es que una vez que se llega hay que estar preparados. No veo relevancia, ningún partido es ganable. Si le tocan selecciones ex campeonas ahí parecería más complejo, pero hay que estar preparado".

Antes de conocerse como quedaron conformados los grupos, el entorno de la Selección Argentina había cerrado casi un cien por ciento un amistoso ante hoy su rival de grupo, México, juego a disputarse en septiembre. Luego de esto, ahora está la incógnita si es conveniente o no cruzarnos con ellos antes de la cita mundialista.

"Para mi si es conveniente jugar con ellos antes. Es bueno rozarnos con ellos antes del Mundial. Es una forma de llegar mejor, con anticipación, afinado. El equipo está con ánimo", aseguró en "Purruco".

Mientras que Fuentes, con visión al choque en Qatar, afirmó lo contrario: "Yo no jugaría amistoso con uno que me voy a enfrentar. Ahí hay análisis previo a un Mundial. Hay que buscar otras selecciones. Además, también está en juego el tiempo de los jugadores respecto a los tiempos de preparación al culminar sus ligas".

Cada uno tiene una postura diferente respecto al caso, pero ambos saben que el objetivo de Lionel Messi y la Selección Argentina es el único y el que todos quieren. Por su edad (34), la "Pulga" podría estar entrando en su último mundial, pero... si se concede los de Gianni Infantino -Presidente de la FIFA- si se hace cada dos, podríamos tener una nueva oportunidad de ver a Messi.

El entrenador sanjuanino y que ocupa el interinato al frente del Verdinegro, dijo: "Messi es el titular indiscutido de la Selección. Él sabe que es su último mundial, y resalta. Sigue jugando como siempre. Lo disfruta. Está bien hasta en lo grupal".

Fuentes, aseguró que es un jugador diferente hoy: "Veo que disfruta, hay buenos jugadores en el plantel. Afortunadamente pudo obtener un logro como la Copa América. Todos pensamos que es su último mundial, pero si se hace cada dos, podemos verlo en dos más. El está disfrutando".