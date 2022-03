El sanjuanino de la Selección de Amputados pide ayuda para que sus compañeros viajen al Sudamericano

El objetivo es jugar el Sudamericano de Fútbol Amputado 2022 que se disputará en Barranquilla, Colombia, el 16 de marzo, pero ese no es solo el punto. José Manuel Coronado (42), el único representante local en la disciplina pide ayuda para que él y sus compañeros puedan competir en el certamen internacional que clasifica al Mundial de Turquía. El jugador conversó con Tiempo de San Juan a falta de una semana de la competencia.

La problemática del plantel argentino es que al no tener cuenta bancaria en la Federación resulta imposible recibir algún tipo de ayuda para que puedan comprarse los pasajes y viajar sin ningún tipo de problemas al país cafetero.

"Estamos a una semana. Estamos en este plan de acción para poder recaudar lo más que se pueda de dinero y llegar al objetivo, que es llegar a juntar de 10 a 15 pasajes de colectivo, entre 25 que somos en la delegación", comenzó relatando el sanjuanino.

Sumado a esto, si la Selección no se presenta a jugar el Sudamericano, tendrá que pagar una multa económica y no podrá participar de más campeonatos por cuatro años consecutivos.

"Si nosotros no nos presentamos tenemos dos sanciones de la Federación Internacional de Fútbol Amputado de 5 y 10 mil dólares, y la otra es que de acá a 4 años en cualquier evento internacional, no podremos participar. Y yo, imaginate, ya me despediría".

Coronado resaltó que el apoyo de la provincia para poder moverse a los diferentes torneos siempre lo tuvo y que todo lo recaudado será para ayudar a sus compañeros a viajar. "Queremos llegar al Sudamericano. Acá hay muchos jugadores amputados que no están siendo apoyados y cada vez hay más en las ligas de argentina".

