Club humilde, recién ascendido y apoyado por su gente: Roberval llegó a Sarmiento y revolucionó todo un pueblo.

¡Locura zondina! Ya está, ya lo tiene. Ya no es más “solo un sueño” del presidente de Sarmiento, quien le había expresado este lunes temprano a Tiempo de San Juan que hasta que el brasileño no estampara su firma en el papel no lo iba a decir ni mucho menos quemar. No por negación, sino porque temía ilusionar al pueblo zondino con la llegada de Emison Roberval a la institución para que luego se cayera: “No quiero que nadie a último momento venga y me lo sople”.

Desde que llegó a San Juan siempre fue admirado por todos. Pese a tener una camiseta diferente cuando pasó por San Martín, Los Andes (Tudcum) y recientemente Alianza, el jugador que llegó a la provincia en 2009 siempre se hizo querer y más por los equipos del interior de nuestra provincia. La incorporación a Sarmiento de Zonda fue una más de su carrera y dijo que tiene muchos objetivos para lograr cosas lindas con el club que le abrió las puertas. Además, dejó un pedido para la CD Lechuza y un mensaje a su ex DT. Polémica salida de Santa Lucía y un ¿cierre de ciclo?

Lo cierto de todo es que el volante dejó atrás el club donde pasó tanto tiempo para ahora afrontar un nuevo camino. "Me llamó Cata Moreno. Llegamos a un acuerdo y sabemos que es un equipo que recién asciende, los primeros partidos no le fue bien pero es un torneo largo. El objetivo es mantener la categoría que es lo más importante. Quiero encajar con el técnico, los compañeros y tratar de pelear"

Emison ya tuvo un paso por un club del interior de San Juan el año pasado cuando se fue a vestir los colores de Los Andes de Tudcum por una temporada. Allí estuvo un tiempo y se hizo ídolo de todo un departamento que más allá de ir a alentar a su equipo iban para verlo a él.

Después de esa temporada en Iglesia, el jugador nacido en Recife, regresó Alianza, donde no tuvo mucho roce en el primer equipo e incluso de a poco fue perdiendo minutos en los juegos. Pallaroni armó su esquema, trajo refuerzos y él pasó a estar relegado en el plantel: "No me voy molesto. Él tomó una decisión sobre mi y nada más. Cuando fui y volví, nunca me gustó su forma de trabajar. A Alianza le tengo mucho cariño, es una etapa que ya está, una página pasada. Me quiero enfocar en Sarmiento. Me llevo la enseñanza de Grabinski, el Chapa (Schiapparelli), de ellos aprendí mucho".

Después de su pólémica salida del club santaluceño, tiró un mensaje de Instagram y una de las frases que usó fue la de "cuidar a los pibes del club, que merecen más". ¿Qué quiso decir con esto? El ex Alianza respondió a Tiempo y aseguró: "Hay que protegerlos, son el futuro del club. Yo también fui pibe y cuando llegué a San Martín no fue fácil, estaba con otros jugadores y ahí los dirigentes me apoyaron. El técnico tenía trato con todos los jugadores. Ahora, no puede ser que saluden a una parte del plantel y a la otra parte no. Son cosas que yo no entiendo. Eso es lo que les digo a los dirigentes, que cuiden a los pibes, que el trato sea igual que para todos".

Por su parte, Aldo Aguilera, el presidente de Sarmiento de Zonda dio su palabra respecto a la flamante incorporación, apuntando a nivel, jerarquía, y que su llegada revolucionará todo el pueblo del club y servirá también para sacar a los chicos de la calle.

"Los hinchas de Sarmiento hemos recibido la mejor noticia"

"No es fácil tener a un profesional como él que ha pasado por las diferentes divisionales del fútbol argentino. Nuestro objetivo es mostrar la enseñanza, mostrar lo que es esto. El cómo se vive, cómo se llega. y sobre todo la educación. Más allá del juego y los resultados de Sarmiento, la idea es educar".

"El tener a Roberval esto ya es un sueño hecho realidad para nosotros"

"El pueblo está revolucionado, los teníamos que andar frenando para que nada saliera a la luz antes de tiempo. Esto se dio y es una alegría inmensa, es como cuando ascendimos. Los hinchas de Sarmiento hemos recibido la mejor noticia".