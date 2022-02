Fuerte descargo de Escuela tras desvincularse de la Agrupación: "Me fui por diferencias, voy a seguir corriendo"

Si bien desde la Agrupación Virgen de Fátima comunicaron de manera oficial que Ricardo Escuela fue expulsado del equipo por desobedecer una orden técnica en el Grand Prix, el ciclista rompió el silencio tras el revuelo que se generó alrededor y aseguró que no lo echaron, sino que la decisión de irse fue suya.

En un comunicado a través de sus redes sociales, el deportista que corrió por última vez para el equipo piquetero el fin de semana explicó que el motivo de no pertenecer a la Agrupación fue por diferencias con quienes comandan la escuadra. En ese sentido, aclaró que fue el viernes cuando les comunicó a los dirigentes que ya no continuaría en el equipo, por lo que sábado y domingo vistió sus colores por "protocolo y por contrato".

Luego de destacar que no lo despidieron sino que se fue porque él así lo resolvió, agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico, al presidente de la Agrupación, Carlos Gómez, y a los auspiciantes por el apoyo.

Según había manifestado la comisión, la situación que provocó la desvinculación de Escuela ocurrió en el Grand Prix y fue por una desobediencia que perjudicó a un compañero. Escuela se quedó con una de las metas bonificadas y el mayor de los Tivani, Gerardo, quedó segundo.

Esto no era lo que había sido acordado por el equipo, puesto que era Tivani quien estaba peleando en la tabla general y necesitaba de esos puntos. Esos segundos le habrían dado la competencia a Tivani, por lo que decidieron echarlo.

Escuela también explicó a Tiempo de San Juan que seguirá corriendo pero por el momento se desconoce en qué equipo va a disputar lo que resta de la temporada. "Está clarito que fue mi decisión irme del equipo, no como ellos salen a decir por los medios". El ciclista expresó que hubo "diferencias", pero que seguirá corriendo.

El descargo de Escuela

"Hola amigos y seguidores:

Paso a hacer mi descargo de lo sucedido ya que hay varios malos entendidos. Quiero dejar en claro con mis propias palabras que por decisión propia he resuelto desistir de ser parte del equipo "Agrupación Virgen de Fátima San Juan Biker Motos" el día viernes terminada la primera etapa del Gran Prix Club Olimpia", comunicándole mi resolución al técnico y al propietario de dicha escuadra, por lo que sábado y domingo vestí la ropa de la Agrupación por protocolo y por contrato pero ya no formaba parte, aún así con la iniciativa tomada buscaba el mejor resultado como siempre, cada vez que me presento a correr y doy el máximo de mi.

Sin más que agregar, quiero agradecer al equipo, cuerpo técnico, abastecedores, al Presidente de la Agrupación Virgen de Fátima el sr Carlos Gomez y a cada uno de los sponsor's por todos éstos años de apoyo.

Muchas gracias a todos.

Ricardo Escuela"