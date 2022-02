Enamorado de la bici y su familia: Messineo, el "pibe" de 42 años que se consagró en el Villicum

Enamorado de su esposa y rodeado de mujeres. Leandro Messineo es el pibe de 42 años que se preparó desde el año anterior para ganar la Vuelta a San Juan, pero al suspenderse no colgó sus ilusiones y fue por el mismo objetivo con el Grad Prix. Iluminado por los flashes y atrapado entre su alegría y las preguntas de los colegas, el ciclista de Olavarría se consagró el Rey del Olimpia tras lograr meter la segunda y tercer etapa de la competencia el fin de semana pasado. Tres días después de esa consagración, y para nada relajado, el pedalero del equipo de Chimbas Te Quiero, le abrió las puertas a Tiempo de San Juan y habló de todo: el amor por su mujer, sus hijas, su trabajo en Buenos Aires y la relación con el "Pollo" Fernández en un momento justo y doloroso por el fallecimiento de su papá.

"A San Juan vengo a correr desde los 18 años, tanto la Vuelta a San Juan, los Giros del Sol cuando se hacían a 8 o 9 etapas, pero no soy un radicado acá, siempre he venido a correr y lo hacía de la mano del "Pollo" (Fernández) cuando estaba en Mardán, después lo que fue Puertas de Cuyo, pero esa es la relación. Y siempre mi arreglo es que siempre que vengo a correr, me quedo en la casa de él", comenzó a contar Messineo.

El ciclista remarcó su edad sin problema y dijo que llevó mucho tiempo preparse para el objetivo que logró en el Circuito San Juan Villicum: "Vengo entrenando desde febrero, de hace un año para llegar bien a esta fecha. No estaba preparando el Grand Prix si no la Vuelta a San Juan, vengo enfocado desde hace mucho tiempo. Imaginate que tengo 42 años y todo me esta costando, antes era mas fácil y ahora con el paso del tiempo cada vez me cuesta más,, entonces hice una planificación con mi mujer y con mi entrenador (Miguel Hidalgo) como para poder llegar de la mejor manera a esta fecha".

"Entrené en Bariloche con montaña, entre los cerros, con una logística previa antes de llegar acá. No es casual todo esto"

Es papá de 3 nenas (India 4; Inés 6; Ema 11) y una adolescente (Catalina de 16). Está casado hace 8 años y enamoradísimo de su mujer Bárbara (42), quien es una ex triatleta y ahora ciclista, y además, cuenta que en la casa también vive una perra llamada Dona y una gata de nombre Miau. "Estoy rodeado de mujeres en mi casa", relató entre risas el pedalero de Chimbas Te Quiero.

Un día en la piel del campeón del Gran Prix no es para nada relajado, va y viene y su teléfono suena a cada segundo, ya que más allá de que todos lo conocen con el ciclista de Olavarría, es dueño y vendedor de un local de iluminaria de exterior en Buenos Aires. "Me levanto a la mañana, me voy a trabajar hasta el mediodía o hasta las 10 y ya después de ahí me voy a pedalear. Cuando vengo sigo trabajando, esto es todo el día y en cualquier horario. Eso me permite tener fluidez en el tiempo para dedicarle a entrenar porque me cuesta llegar bien en forma como lo era antes que llegaba en menos tiempo, ahora me cuesta más, tengo que tener más cuidados y entrenar más.

"Allá tengo mi trabajo, mi familia está en Buenos Aires y no puedo descuidar eso y lo que hago es venir a competir y me voy al otro día"

Leandro se sumó a Chimbas Te Quiero no siendo un inexperto, ya venía con entrenamientos encima y una alimentación estricta para poder llegar sobrado y sobre todo liviano a la competencia. "A las comidas me lo maneja mi mujer, ella no es nutricionista pero es especialista en comidas saludables. Mi nena Inés (6) tiene una enfermedad en el intestino y ella ha aprendido durante mucho tiempo todo lo que es la alimentación. En casa no hay nada que sea procesado, todo es orgánico, natural y la verdad que ella se encarga de la cocina, para ser una masita, una torta, todo lo que se compra en el supermercado ella lo elabora con productos naturales"

Tiran los genes deportivos. Siempre el papá o la mamá quieren que sus hijos se incline por el deporte que ellos practican o que aman y él mantiene lejos esa postura de sus cuatro nenas. "La más grande juega al hockey, pero veo que no es algo que le fascine; después tengo a Ema que hace taekwondo y juega al paddle, a Inés le encanta el fútbol y después India, la más chiquita, ella va a baile. No sé que les deparará el destino pero hoy. Ojalá que sea con deporte porque a mi me gusta cualquier tipo"

"Mi mujer es el pilar de la familia, sin ella sería imposible. Recién estaba festejando con el equipo y le mandé una foto de lo que estaba comiendo para que me dijera si estaba bien la porción que me serví en el plato o si podía comer algo más. Ella me cuida, me siento apoyado"

En cuanto a su relación con Ernesto "Pollo" Fernández, el representante del equipo chimbero, Messineo dijo: "Él me cuidó cuando mi viejo no podía ni estar al lado mío cuando estaba internado en la clínica. La verdad que yo con él tengo una relación muy particular, con mucha confianza y hay mucho más que una relación de entrenador y ciclista. Es más bien una relación de amistad, nos queremos mutuamente, por eso él confía mucho en mi por eso no le molesta si vengo o no a San Juan, porque si le digo que entreno es porque lo hago, al igual q si le digo que voy a llegar bien para esta fecha; él no está atrás mío, porque confía en mi".

"Él se ganó toda mi confianza cuando yo me encontraba solo acá en San Juan"

La segunda etapa que se corrió el sábado dejó una escena más que polémica en el choque que se dio entre Gerardo Tivani y Mauro Richeze a centímetros de la meta. El de Chimbas quedó en el piso y con una fisura en la mano izquierda que lo sacó afuera de la competencia.

Un pedalero menos y un nuevo planteo para encarar la última etapa: "Perdimos una pieza clave. Nos hizo cambiar todo lo que ya estaba basado porque básicamente nos jugábamos la ficha con él que llegaba al sprint y tratábamos que bonificara porque sabíamos que es uno de los mejores de Argentina. Tuvimos que cambiar la estrategia y el "Pollo" cambió todo para poder llegar de la mejor manera con más gente a la general. Lo de Mauro fue una pérdida importante para el equipo y anímica porque nos quedamos sin un hombre como él, costó bastante".

Leandro Messineo no olvidó lo hecho el fin de semana en el Grand Prix pero si enfocó su objetivo en la 2º Vuelta del Porvenir, que se realizará del 9 al 13 de febrero, por las mejores rutas de San Luis. De Olavarría a San Juan, el pibe de 42 años que sueña con seguir escribiendo su historia con el equipo de Chimbas Te Quiero.