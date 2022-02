Duras sanciones de la FIFA para Rusia

Rusia no para de tener sanciones de todo tipo después de invadir Ucrania. Penas económicas, en el mercado, en la moneda, entre otras; pero también donde vino una condena es de la FIFA, el ente mundial del futbol.

La federación emitió un comunicado donde explica las sanciones contra la Selección de Rusia. Por ejemplo, ahora el combinado no podrá jugar en su país, deberá hacerlo en otro país y sin público. No podrá llamarse ‘Rusia’ sino, Unión de Fútbol de Rusia. No podrá mostrar su bandera y tampoco sonará su himno.

Algunas selecciones mostraron desagrado y pidieron que Rusia quede fuera de la competición mundial.

Polonia y Rusia deben jugar un partido decisivo, el ganador se queda con la plaza para el Mundial 2022 en Catar.