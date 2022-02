¿Arrugó?: Tité no quiere jugar con Argentina antes de Qatar y dijo que se va

El entrenador de la selección de Brasil, Tite, aseguró este viernes que no le parece bien jugar dos partidos antes del Mundial de Qatar 2022 contra la Selección Argentina y confirmó que dejará la dirección técnica de la Canarinha después de la Copa del Mundo. "Es contraproducente", aseguró sobre el doble duelo ante el equipo de Lionel Scaloni.

En una charla con el programa "Redação Sportv", el técnico reveló que no continuará al mando de la verdeamarela después de Qatar: "Sigo hasta el final del Mundial. No tengo por qué mentir en esto". Y aseguró que lo único que le queda por ganar es ese trofeo: "No quiero ganar de cualquier manera. Gané todo en mi carrera, lo único que necesito es la Copa del Mundo".

En relación con el doble encuentro que disputará su equipo contra el de Scaloni - el partido suspendido de Eliminatorias y un amistoso, que se jugaría en junio-, Tite explicó: "Nos gustaría jugar contra un equipo europeo, pero no hay posibilidad. Jugar contra Argentina dos veces es contraproducente. No nos hará ningún bien".

El equipo brasileño tenía esperanzas de jugar en un amistoso contra Inglaterra, uno de los equipos más importantes de Europa y que ya tiene ganado su lugar en Qatar 2022 como líder del Grupo I de las Eliminatorias de UEFA.