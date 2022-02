Los pibes "lechuzos" viajan prendidos a una ilusión

Última parada, Río Cuarto, Córdoba. Son 15 hinchas los que se subieron en la terminal de San Juan esperando llegar a destino y ver a su Alianza querido. No tienen una entrada en mano, pero eso no les importa, saben que acompañarán a sus jugadores en las afueras del estadio.



Vestidos con los colores lechuzos, los fanáticos llevan la ilusión como bandera y le contaron a Tiempo de San Juan que "no les importa nada".

Pisando de forma improvisada pero siendo cautelosos, los hinchas expresaron que quieren llevar su fiesta en paz y dentro de las reglas para que no haya sanción ni nada que pueda desfavorecer al equipo en esta instancia a nada del ascenso.

"No tenemos entrada pero vamos igual, tenemos los trapos. Tenemos todo. Van dos colectivos privados y un minibús, más los otros particulares", comentó uno de ellos a nuestro medio.

Por Antonella Letizia / Enviada Especial