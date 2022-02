Sorpresiva ausencia de UPCN en el Sudamericano

UPCN no integra la lista que dio la Confederación Sudamericana de Vóley, y causó una gran sorpresa en el mundo de la disciplina, ya que había conseguido la clasificación al ser campeón de la Liga Argentina el año pasado. Si bien no existen puntos concretos que llevaron a la no participación de los Cóndores, pero si hay varios factores que podrían haber provocado la negativa de participar.

Entre esos está el Sudamericano, teniendo en cuenta que está encajado entre el Tour 3 y los play off, en la que era solamente una serie de días de diferencia. Ya que el equipo hubiese viajado ahora a Concepción del Uruguay, y tendría que haber hecho parada en Buenos Aires con destino a Brasil para presentarse el 28 de febrero y una vez que el Sudamericano culminara, viajar nuevamente e instalarse en Mar del Plata.

Esa era la principal problemática del equipo que conduce Fabián Armoa, el corto tiempo disponible para moverse entre cada competencia. Por expericiencia, UPCN vivió algo similar el año pasado y no le fue bien. Es por eso que por lo apretado del calendario decidió no participar en el Sudamericano para priorizar las instancias finales de la Liga Argentina, ya que es lo más importante para el conjunto sanjuanino, expresaron desde el entorno.

Otra de las cosas es el tema "económico". El torneo de antemano es una competencia muy costosa. El presupuesto es acortado y la suma de motivos hizo que "esta vez se decidiera no participar de la edición 2022". Va Policial, equipo que terminó ganándo la Copa Aclav y se suma Ciudad como campeón de Liga.

Por último, es que cuando UPCN tuvo que registrar el equipo en enero del año pasado -cuando San Juan se encontraba atravesando la tercera ola- había una gran incertidumbre sobre qué iba a pasar. Entre esas dudas, sobre si se compraban pasajes y el equipo quedaba con jugadores aislados.

Fueron varios los efectos que llevaron al equipo de San Juan a no participar de este Sudamericano. Los pilares del tiempo, lo económico y la incertidumbre del COVID-19 provocaron que el Grimial no entrara a torneo.