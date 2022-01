“El mundo ha sufrido demasiado como para no seguir las reglas” Nadal sobre Djokovic

Después de toda controversia que se generó alrededor de la visa del tenista serbio su posterior deportación de Australia por no contar con el esquema de vacunación ni razones sanitarias para no tenerlo, fue Rafa Nadal quien salió a tomar postura a favor de las normas vigentes en el territorio australiano.

"Creo que si él quisiera jugar (el Australian Open) podría haberlo hecho sin problemas. Cada uno es libre de tomar sus decisiones, pero tienen sus consecuencias. No me gusta esta situación y lo siento por él de alguna manera, pero conocía las condiciones desde hace meses", dijo el español ante los periodistas luego de su triunfo en el Melbourne Summer Set.

El actual número 6 del mundo viene de recuperarse de coronavirus (COVID-19) tras contagiarse en un partido de exhibición en Abu Dabi. "Pasé el COVID-19 y yo lo he hecho dos veces, y si lo haces no tienes problemas para jugar en el Open de Australia ni en ningún sitio. El mundo ha sufrido suficiente como para no seguir las reglas. Cada uno debe hacer lo que piensa que es bueno para él, pero no vacunarte te puede provocar inconvenientes, es la única manera de parar esta pandemia", manifestó.

Sus posiciones acerca de las vacunas y la prevención en torno a la pandemia distanciaron bastante a Djokovic y Nadal en los últimos tiempos. Paradójicamente, mientras el serbio intentaba -sin éxito- entrar a Australia con una exención médica, se viralizó una imagen del español pidiéndole disculpas a los fanáticos -haciendo el típico gesto con sus palmas de las manos pegadas entre sí- por no poder acercarse a sacar una foto y fimarles autógrafos, para cumplir con las medidas sanitarias de distanciamiento.