Caso Djokovic: el juez ordena la liberación inmediata del tenista y le abre la puerta al Abierto de Australia

El juez de las Cortes Federales de Australia, Anthony Kelly, ordenó poco después de las cinco de la tarde de este lunes (hora local, tres de la mañana en Argentina), la liberación inmediata de Novak Djokovic, que permanecía recluido en su habitación del Park Hotel, en Melbourne desde el pasado jueves, después de que los agentes de inmigración que lo recibieron en el aeropuerto de Tullamarine le cancelaran el visado al intentar acceder al país sin estar vacunado (pese a una exención médica).

Tras este veredicto, al tenista serbio se le abren las puertas para jugar el Abierto de Australia que arranca el próximo día 17, y que puede permitirle alcanzar el récord de 21 triunfos en torneos del Gran Slam.

Los servicios jurídicos de Inmigración, en cualquier caso, pueden plantearse volverle a retirar la visa a Nole, a quien, al menos de momento, ya se le ha devuelto su pasaporte y todas sus pertenencias. De hecho, el ministro de Inmigración, Alex Hawke, está valorando la posibilidad de ejercer la autoridad que le da su puesto a título personal, para volver a cancelarle el visado a Djokovic.

Si eso pasara, el tenista no podría volver a entrar a Australia en los próximos tres años, según The Age. Hawke ha asegurado que no tomará una decisión hasta este martes. Mientras, Djokovic se encuentra en el Melbourne Rialto Tower, en Collins Street, donde sus abogados tienen la sede.

La razón que motivó al magistrado a tomar la decisión de liberar al tenista fue, básicamente, que los agentes que lo interrogaron tras desembarcar en el país no le dieron el tiempo que inicialmente le habían prometido para poder plantear su argumentación. “A Djokovic se le dijo a las 5.20 horas del jueves pasado, que podría tener hasta las 8.30 para dar respuesta al aviso de cancelación de su visa”, expone el juez Kelly. Y puntualiza: “Posteriormente se le pidió una respuesta a las 6.14 horas, y los oficiales tomaron la decisión [de cancelarle la visa] a las 7.42 horas. Por lo tanto, se le negó al solicitante [el plazo] hasta las 8.30 para hacer algunos comentarios”.

Fuente: El País