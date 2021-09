Argentina-Brasil: en detalle, qué dice el reglamento de la FIFA sobre la suspensión

Confirmada la insólita suspensión del encuentro entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas, las incógnitas sobre lo que sucederá con dicho encuentro y la suerte de las selecciones se transformó en un tema que aún no tiene resolución clara. Por caso, la Conmebol elevó un comunicando delegando la responsabilidad a la FIFA, entidad madre que rige en el certamen intercontinental previo al Mundial de Qatar 2022. ¿Y qué dice el reglamento?

Como primera medida, en el apartado 5 de su reglamento, habla de "la obligación de disputar todos los partidos de la fase preliminar hasta su eliminación" por parte de las federaciones miembro. A su vez, en el inciso 4 del artículo se explica que "(...) la Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer sanciones contra las federaciones implicadas en aquellos partidos que no se disputen o que se suspendan de forma definitiva, excepto en casos de fuerza mayor admitidos por la FIFA. En tales casos, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá decretar también la repetición del encuentro".

Ahora bien, el reglamento habla de una excepción en caso de "fuerza mayor", aunque habrá que ver si esta situación particular que se dio en San Pablo entre Brasil y Argentina está comprendida dentro de dicha excepción.

Ahora bien, en el apartado 6 también se refiere a un tema que bien puede enmarcarse dentro de lo que sucedió en Brasil. "Si una federación se retirara, si un partido no se pudiera disputar o si se suspendiera de forma definitiva por causas de fuerza mayor, la FIFA decidirá de manera discrecional las medidas que se deban adoptar y las acciones que estime necesarias. En el caso concreto de que un partido no llegara a disputarse o si se suspendiera de forma definitiva por causas de fuerza mayor, la FIFA podrá decretar su repetición".

¿Y si no se repite el encuentro en estas condiciones? "Si al tercer día desde la suspensión, el partido suspendido aún no se ha podido disputar, los gastos incurridos por la federación visitante se repartirán a partes iguales entre ambas federaciones. La FIFA podrá adoptar todas las medidas que estime necesarias relativas a la repetición del partido". Por el momento, no especifica si Brasil podrá perder los puntos o si la Argentina, que finalmente se fue al vestuario junto al árbitro del partido, podría recibir alguna sanción también.

Por lo pronto, lo cierto es que quien definirá esta cuestión es la Unidad Disciplinaria de FIFA y todo parece indicar que, dado que el partido fue suspendido por gente ajena a la organización (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), Brasil podría perder los puntos y la Argentina recibir esos tres puntos.

