Habló el técnico de Nicolás Naranjo: "Todo está en manos de Dios"

Ernesto "Pollo" Fernández habló por primera vez desde Mendoza sobre el estado de salud de Nicolás Naranjo, el ciclista sanjuanino que sufrió un grave accidente en pista mientras competía en Mendoza. El técnico del equipo "Chimbas te quiero" confirmó que la salud del pedalero de La Bebida es crítica y que esperan por un milagro.

"Tiene una gran inflamación en el cráneo", comentó en diálogo con la prensa mendocina. Asimismo, señaló que "Nico no ha fallecido, está vivo todavía".

Naranjo sufrió un violento golpe en la cabeza cuando disputaba la prueba de Eliminación en el velódromo Ernesto Contreras. Fue trasladado al Hospital Lagomaggiore y luego lo trasladaron al Hospital Central, donde lograron estabilizarlo.

Sin embargo, el último parte es poco alentador. El deportista sanjuanino permanece internado con muerte cerebral y el ambiente del ciclismo se aferra a un milagro.

"Lo último que se pierde es la esperanza. Pido que tengan respeto por la familia y por Nico, no suban cosas que todavía no han ocurrido, aunque esto no quiere decir que podamos tener el desenlace en dos horas o en un día, o pueda ocurrir un milagro, porque los milagros existen", apuntó Fernández.