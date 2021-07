Escándalo entre San Lorenzo y Boca por el pase de Juan Ramírez

Algo se rompió entre San Lorenzo y Boca por el caso Juan Ramírez. El mediocampista ofensivo, de 28 años, se negó a participar del duelo entre el Ciclón y Arsenal a modo de reclamo para ser transferido al club de la Ribera, que le hizo una oferta formal directamente al futbolista. Esto generó que en Boedo explotaran por el proceder tanto del jugador como del Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme. El entrenador Paolo Montero, ante la resistencia del volante, debió improvisar en la formación, colocando a Bruno Pittón, lateral por naturaleza, cumpliendo la función de Ramírez.

Fue Mauro Cetto, ex defensor y manager azulgrana, quien se encargó de hacer público el enojo de San Lorenzo en declaraciones a TyC Sports. En realidad, Boca ya había realizado una oferta formal por un porcentaje del pase de Ramírez, pero en el Cuervo la juzgaron insuficiente. Al mismo tiempo, ambas dirigencias habían negociado por Franco Di Santo y habían llegado a un punto de acuerdo; sin embargo, la transferencia se cayó porque el punta no arregló los números de su contrato.

“Lo que está pasando es un misterio para todo el mundo, sobre todo por las formas y las maneras de manejarse. Nos encontramos con un jugador que no quería jugar y pidió irse por una supuesta oferta de Boca, que nos trajo un problema grande”, describió el ex secretario técnico de Rosario Central.

“Molesta que pase todo esto un día antes de que empiece el campeonato. Él tiene dos años más de contrato”, advirtió Cetto, quien estaba negociando una extensión del mismo, ante el interés que también había surgido en River por el futbolista.

Ramírez integraba la lista de concentrados e iba a ser titular frente a Arsenal. Su negativa forzó a Paolo Montero a improvisar en el mediocampo (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Las puertas están abiertas para el que se quiera ir de San Lorenzo, a un jugador que no se quiere quedar es muy difícil convencerlo, pero las condiciones las ponemos nosotros, no Boca. No nos gusta que nos impongan las cosas”, subrayó, en uno de los pasajes más condimentados de su alocución.

El ex zaguero insistió con que, de realizarse el pase, tiene que ser por el 100% de la ficha. Vale destacar que las conversaciones en marcha con River tenían que ver con la intención desde Núñez de quedarse con una prioridad de compra pensando en diciembre, en medio de la operación mediante la cual el Ciclón buscaba hacerse de los servicios del arquero Augusto Batalla. “Las charlas con River se hicieron de manera correcta, no de prepo como está haciendo Boca”, lanzó el último dardo Cetto.

Ramírez pasó de Talleres de Córdoba a San Lorenzo en julio de 2017 a cambio de dos millones de dólares. Antes, jugó en Argentinos Juniors, Colorado Rapids de la MLS y Almería de España. En el Bicho supo compartir plantel con Riquelme... quien ahora busca sumarlo a la plantilla de Miguel Ángel Russo.

Fuente: Infobae