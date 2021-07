El regreso de los "hijos pródigos": una fuerte apuesta al semillero verdinegro

"La casa está en orden". Ese fue uno de los mensajes que se filtró entre los hinchas cuando el Club Atlético San Martín hizo oficial el regreso de tres referentes de la institución. Con Raúl Antuña a la cabeza, el Verdinegro apostó a una reestructuración en sus inferiores tras la salida de Hugo Garelli. En este nuevo proyecto aparecen "Roly" Rodríguez (Selectivo) y Marcelo Laciar (Primera Local), además de Alejandro Schiaparelli (Quinta División), quien tuvo paso por Concepción como jugador.

Son momentos de cambios en el Pueblo Viejo. A la salida de Paulo Ferrari e incorporación de Luigi Villalba como entrenador del plantel mayor que compite en Primera Nacional, se sumaron modificaciones de todo tipo en el staff que trabaja con los 300 chicos que conforman las inferiores de San Martín.

En este contexto, Antuña asumió esta misma semana como coordinador general de la cantera verdinegra. En 2010 ya había dirigido dos categorías menores con esta misma dirigencia. Ahora volvió con otro rol, nada menos que con exjugadores que dejaron también su huella en Concepción. "Estoy emocionado de volver a la institución que me vio nacer, que me hizo ser conocido a nivel nacional e internacional. Que me abran las puertas me genera emoción, más compartirlo con el Roly, Alejandro y el Gino, más la gente que ya estuvo trabajando en el club", comentó el flamante coordinador a Tiempo de San Juan.

"Purruco" explicó que el cuerpo técnico de inferiores lo conformó él mismo. "Me dieron la posibilidad de manejarlo y automáticamente pensé en ellos, a quienes agradezco por la predisposición y decir que sí. Es gente que está muy identificada con San Martín, gente que quiere al club. Y que se sumen a este proyecto es muy gratificante", agregó.

El proyecto que encabezarán las glorias verdinegras tendrá como único objetivo potenciar a los chicos. "Es lindo tener este tipo de responsabilidades y presión, me gusta. Será un desafío grande. Sé que no va a ser sencillo el trabajo, pero vamos a dar lo máximo. Buscaremos formar futuros cracks, que no queden en el camino. Vamos a apuntar al semillero, a capacitarlo y a potenciarlo. San Martín necesita sacar jugadores de la cantera, chicos que tengan sentido de pertenencia. El club necesita vender un jugador por año. No es sencillo, pero son metas que nos propusimos", explicó

En esta nueva etapa habrá una fuerte conexión con Luigi Villalba, DT del plantel superior, quien conoce de inferiores porque fue entrenador de la Reserva de River y dirigió a Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios, Julián Álvarez y Martínez Quarta cuando eran pibes. "Hay constante comunicación. No es fácil exponer a la juventud, pero hay chicos que ya están participando. Ojalá puedan debutar y tengan futuro".

Inferiores

Con Raúl Antuña a la cabeza, parte del equipo de trabajo de inferiores que se reincorporó a los trabajos pensando en el reinicio de los torneos.

-Coordinador: Raúl Antuña

-Selectivo: Roly Rodríguez

Técnicos

-1° local: Marcelo Laciar

-4ta: Héctor Naveda

-5ta: Alejandro Schiaparelli

-6ta: Mauricio Fernández

-7ma: Favio Zapata

-8va: Sergio Córdoba

-9na: Daniel Almeyda

-Fútbol femenino: Pepe Bravo

-EA: Maximiliano León.