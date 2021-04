Luchi Agudo empieza a despedirse: sus años gloriosos con el CPC y el porqué de volver a Europa

“En pandemia me escribieron por WhatsApp para tentarme y acepté la propuesta. Fue una decisión difícil, pero siempre quise volver a Europa”. Luciana Agudo confirmó su regreso al Viejo Continente para disputar, después de ocho años, la mejor liga de hockey sobre patines del mundo. De la mano del club español Vila-sana y después de conquistar más de 20 títulos con Concepción Patín Club, la sanjuanina se prepara para participar de la temporada 2021-2022 de la OK Liga Femenina.

La noticia fue anunciada la semana pasada a través de las redes sociales del club y medios europeos, quienes calificaron como “bomba” la incorporación de la hockista sanjuanina a la que muchos consideran la mejor de todos los tiempos. “Tenía otras dos propuestas, pero me incliné por la de Vila-sana. Me convenció el proyecto, sé que me voy a encontrar con un equipo bastante joven. Yo, como jugadora, siento la responsabilidad de dar lo mejor, de ayudar y aportar para conseguir títulos. Ellos ponen las fichas en mí, así que debo cumplir”, apuntó.

Luciana ya tiene la experiencia de haber estado en Gijón de Asturias de España en cinco temporadas. Se fue de San Juan en 2008, cuando apenas tenía 18 años, y después de ganar una OK liga, tres Copas de Europa y dos Copas de la Reina, regresó a Concepción. “Me vine por el estudio, la verdad es que no pude disfrutar mucho de ese hockey. Pero ahora estoy preparada para lo que viene. No sé con qué equipo me voy a encontrar, acá en San Juan con las chicas nos conocemos de memoria. Pero vamos a tratar de adaptarnos, par eso confiaron en mí. En esta etapa voy a jugar y a disfrutar del hockey”, señaló.

El CPC es el club de sus amores, como la Universidad en hockey sobre césped, su otra gran pasión. Al club de la Villa Mallea llegó de niña, después de un paso fugaz por Valenciano, y desde entonces solo cambió de camiseta una vez. Confesó que va a extrañar a sus compañeras, quienes con el paso del tiempo se convirtieron en amigas inseparables, pero también al club y todo lo que genera el stick y la bocha en San Juan.

“El hockey sobre césped también voy a extrañar. Estaba re enganchada en San Juan, me va a costar un montón”.

Con la institución de la Villa Mallea, desde 2013 en adelante, Luciana ganó todo: torneos locales, ligas nacionales y Copa Intercontinental, el título más importante de su carrera. Un total de 24 campeonatos desde que debutó en Primera con apenas 13 años. En el medio, dos copas del mundo con la Selección Argentina (España 2010 y Francia 2014). “Fueron años muy lindos. No es fácil irme, me cuesta porque ahora no somos tantas jugadoras. Es como que me voy en una situación rara, porque cada vez somos menos. Pero las chicas ya sabían de este proyecto y las ganas que tenía de regresar a Europa", destacó.

Ahora, tras recibirse de kinesióloga en la Universidad Católica de Cuyo, la hockista sanjuanina está lista para cruzar nuevamente el charco. El viaje, si la pandemia de coronavirus lo permite, está programado para agosto próximo. “Siempre quise volver. La OK Liga se pone cada vez mejor, los equipos son más competitivos y el nivel de las jugadoras es muy alto. Es una liga interesante, quería volver a competir y volver a tener ese ritmo. Además porque se viene el Mundial, el año que viene”, cerró la “Luchi”.