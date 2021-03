Dura derrota del Verdinegro en Concepción

Mucha posesión, pero poca efectividad. Así de fácil puede describirse el juego que planteó este lunes San Martín ante Brown de Adrogué, en el marco de la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional. El Verdinegro comenzó y terminó el partido dominando al rival, pero cometió errores que el “Tricolor” supo aprovechar y se fue al vestuario con una derrota.

El primer tiempo fue todo del conjunto sanjuanino. A los dos minutos González, de cabeza, dejó en claro la intención de San Martín de atacar y buscar otra victoria que le permitiera acercarse al puntero de la tabla. Villagra, el más movedizo de los once que puso Ferrari en cancha, también probó desde afuera con un potente remate.

Sin suerte y sin precisión, el equipo local no dejó de insistir en ataque. Con Molina por la banda derecha, aprovechó los espacios ante un Brown escaso de ideas. Sólo faltaba concretar el último pase, es decir, el gol.

El complemento arrancó con sorpresas. Ferrari movió el banco, metió de entrada a dos delanteros y sacó a dos sanjuaninos: Campana y Constantino por Giménez y Pelaitay. Mientras las variantes se acomodaban, llegó el primer tanto del “Tricolor” y de Bruela. Un error tras otro de San Martín que se repitió cuando Brown convirtió el segundo.

El conjunto que dirige Pablo Vicó, quien estuvo ausente por coronavirus, llegó al arco de Cozzani con un remate de Acosta que terminó desviado. Es decir que, de tres ocasiones, convirtió en dos. En cambio, al Verdinegro se le hizo complicado remontar el marcador.

Ivo Constantino intentó con un cabezazo que pasó cerca del arco, y más tarde Villagra tuvo su chance de descontar con un tiro libre que pegó en el palo. Hasta que llegó Sánchez, que había ingresado en el segundo tiempo, para darle esperanza por un momento al equipo de Concepción. Un centro, Campana que retuvo el balón y el gol sanjuanino para se hizo escuchar en todo el Pueblo Viejo.

Pero ya no hubo más tiempo. Los intentos de San Martín fueron en vano y no siquiera alcanzar el empate, sumando así su segunda derrota en el ciclo de Ferrari (la primera fue ante Estudiantes de Caseros). El domingo buscará recuperar la sonrisa cuando reciba a All Boys otra vez en el Hilario Sánchez.