El Luto Molina, el abanderado del sueño ullunero

"Desde que el Luto llegó al club, vivimos una época soñada", dice Cristián Pérez, uno de los baluartes de San Lorenzo y el fútbol ullunero. La llegada de Alfredo Molina a la institución que alguna vez fue rival, después de colgar los botines y empezar una nueva etapa como dirigente y también funcionario, generó un giro de 180 grados. Cambiaron muchas cosas. El equipo estaba en la B y tenía muchos problemas internos. La aparición del entonces exfutbolista, uno de los mejores enganches que ha disfrutado el fútbol local, fue el puntapié de una restructuración deportiva y dirigencial que apenas meses después iba a tener sus primeros frutos.

"Fue doloroso dejar de jugar, pero rápidamente fui asimilando que podía estar ligado al fútbol desde otro lugar. En eso tuvo mucho que ver esta oportunidad que me dio la gente de San Lorenzo, que me convocó para dirigir el equipo. Se había ido el entrenador y había cambio de comisión directiva. Y en este otro lugar pudimos ascender, después de 24 años en la B, y hacer historia en el club, también en el departamento", expresa el "Luto", hoy el abanderado del sueño ullunero.

Héctor Pérez, capitán de SL

El equipo que lleva los colores del Ciclón de Boedo, que fue fundado un 9 octubre de 1973 y que hace casi un cuarto de siglo integra la Liga Sanjuanina de Fútbol, actualmente transita su primera temporada en la Primera A. De hecho muchos de los chicos que fueron parte y protagonistas del salto de categoría viven su primera experiencia en el torneo grande de la provincia. "Somos gente humilde, la mayoría trabajamos en fincas. Hemos pasado muchas necesidades en el club. Siempre jugamos por la camiseta. Para muchos es un sueño poder jugar en Primera, enfrentar a jugadores experimentados y clubes importantes", agrega Héctor Pérez, el capitán.

La puesta por el Luto fue clave para dar el gran paso. El ullunero aportó su experiencia en las grandes categorías para transformar el trabajo de un club cien por cien amateur en algo más profesional. Durante las instancias claves de la B los chicos concentraron por primera vez en cabañas, recibieron un incentivo económico y, sobre todo, la motivación necesaria para recobrar la confianza y saber que estaban para algo grande.

"La idea era que los jugadores se presentaran a entrenar todos los días, que llegaran con entusiasmo y alegría a la práctica. Comprometerlos. Además teníamos mucha gente que apoyaba y ayudaba. El municipio también fue clave, se convirtió en el sponsor principal. Fue un cambio lindo", dice Molina. El capitán, agrega: "Es la verdad. Con el Luto el grupo se unió más. Antes eran contaditos los que venían a entrenar, pero cuando él llegó aparecieron todos. Hacíamos cosas que antes no hacíamos, como desayunar temprano, almorzar bien y acostarse temprano".

Hoy el pueblo ullunero está revolucionado. Ya después de la victoria frente a Aberastain en la primera fecha, una multitud esperó al cuerpo técnico y jugadores con bombos y banderas. Todos quieren estar y alentar, en un momento histórico para el departamento. "La gente está acompañando muchísimo. Quiere ir a la cancha, pero por la pandemia no se puede. La verdad es que esto me pone contento. Me pone feliz el nuevo presente de San Lorenzo y cómo esto moviliza a todo el departamento. Estamos ilusionados y a gusto por el trabajo que estamos realizando", dice.

El plantel está compuesto en su mayoría por chicos del club. Sólo se sumaron tres refuerzos: Martín Arce, Bichín Sánchez y Hernán Muñoz. Podrían sumar otro hombre en las próximas horas. El objetivo del Luto es armar un mix entre la experiencia que aportan los futbolistas que vienen de divisiones grandes y la garra de los pibes que la vienen remando de inferiores. "Se armó un grupo lindo y serio", agrega el DT.

Ahora se viene el partido con Villa Obrera de local, este domingo a las 13 horas, con la chance de sumar tres puntos y trepar a la punta de la tabla de posiciones. "Queremos hacer un papel lindo e interesante. Confiamos en el plantel que hemos formado", cierra Alfredo.