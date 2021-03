Se viene con todo: con dos clásicos incluidos, mirá cómo será la segunda fecha del Fútbol Local

El futbol sanjuanino empezó con todo este último fin de semana, con resultados con muchos goles; pero la emoción no se pierde, esta segunda fecha promete ser espectacular. Además, dos partidos serán televisados por Del Sur TV.

En esta jornada hay dos clásicos barriales importantes. El de Peñarol contra Árbol Verde y el de Marquesado vs Rivadavia. Ambos partidos se jugarán el sábado (horario a confirmar) y ese mismo día también lo harán: Colón vs Alianza, Desamparados vs Trinidad, Atenas vs Carpintería y Unión VK vs Del Bono.

El clásico de Rivadavia será televisado por Del Sur TV para que todos los fanáticos de Marquesado y La Bebida puedan disfrutar de este partido. El otro match que se verá por televisión, pero diferido, es el de San Lorenzo vs Villa Obrera.

Árbol Verde será local este próximo sábado cuando se enfrente a Peñarol.

El día domingo 14 de marzo se jugarán dos partidos con horarios ya confirmados (puede haber cambios por la Policía). A las 10 de la mañana jugará la cuarta división entre San Lorenzo vs Villa Obrera y a las 13 horas el partido de la primera. Este mismo día jugará Juventud Unida vs Aberastain a las 14 horas jugará la cuarta y a las 17 la primera.

Completarán la fecha el lunes (horario a confirmar) entre 9 de julio vs San Martín de San Juan.

SE CONFIRMÓ CUANDO SE JUGARÁ LA PRIMERA FECHA DE LA PRIMERA B

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó este miércoles cómo será la primera fecha de la Primera B Local. La fecha estimada para que comience esta jornada será el próximo 27 de marzo.