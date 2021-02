Trotamundos por amor: la historia de tres sanjuaninas que se enamoraron de deportistas y lo dejaron todo

"Está muy bien dicho que dejé todo por amor. Me fui a España en el 2008, cuando tenía 18 años. Puedo decir que fue una decisión increíble porque me fui con mi gran amor". Desde Madrid, donde está instalada desde el 2018, después de haber vivido casi 6 años en Andorra, la sanjuanina Mariana Roberto viaja al pasado y recuerda el día que eligió dejarlo todo por un famoso exciclista. No es la única. Laura Lozano, quien hoy está casada y tiene tres hijas junto al jugador Matías Garrido, asegura que en todo momento tenía claro que estaría al lado de su pareja en su aventura por el fútbol: hoy la familia está en Honduras. Mariana Geréz también renunció (a casi) todo por amor. Hace 7 meses que acompaña al voleibolista Bruno Lima, estrella de la Selección Argentina, en su estadía en Turquía. "Es un rol de apoyo constante, de acompañar y de animar en los malos momentos, y festejar cada victoria", confiesa la joven.

Sanjuaninas que comparten una misma historia, que se enamoraron de deportistas y se convirtieron en "trotamundos" para cumplir su rol de esposa, novia y madre a tiempo completo.

"Lo que más me enamoró de Dani fue su mirada y su sonrisa, y lo mejor de la relación es la hermosa familia que formamos".

Mariana Roberto conoció al exciclista madrileño Daniel Moreno, ganador de tres etapas de la Vuelta a España, en el verano de 2007. Fue justamente gracias al ciclismo que se cruzaron y no se separaron nunca más. "Nos vimos por primera vez para la Vuelta a San Juan. Él vino a correr para el equipo de Rodolfo Colombo (exfuncionario) con dos amigos de Córdoba. A mí me buscaron para trabajar de promotora y fue en el prólogo, en el velódromo, que lo conocí. Al cuarto día empezó esta hermosa historia de amor, que ahora tiene dos hermosas bendiciones", cuenta.

La relación entre la sanjuanina y el famoso deportista duró apenas unos meses en San Juan, pues continuó al año siguiente en el Viejo Continente. A pesar de su corta edad y los miedos propios de su familia, sobre todo de sus padres, no dudó en armar las valijas y seguir a Moreno en su carrera profesional. "No me olvido más el día que dije ´me voy de San Juan y lo acompaño en todas´. Iba con muchísimo miedo, era muy chica. Pero del minuto uno pensé en apoyarlo cien por cien en todo, y más en una disciplina como el ciclismo, que es tan dura".

Mariana y Daniel hoy tienen una hermosa familia con Lisa, de 4 años, y Luca, de 2. También está Noa, la perrita y mimada del clan Moreno. "Ha sido difícil el viajar todo el tiempo y verlo muy poco. A veces lo acompañaba en algunas carreras o concentraciones, así era más llevadero. También es duro estar lejos de mi provincia y de mi familia. En España estoy sola y lo sufro. Pero gracias a Dios puedo viajar todos los años a San Juan. Dani se retiró en el 2018 y desde entonces disfrutamos muchísimo como pareja y como padres", agrega.

."Bruno es súper tranquilo y cariñoso y siempre está pendiente de mí. Claramente vivir lejos te hace crear relaciones muy sanas porque entendés que tenés que cuidar a la persona que te acompaña día a día".

Fueron casi 13 mil los kilómetros que tuvo que recorrer Mariana para acompañar al voleibolista sanjuanino Bruno Lima. Ya hace siete meses que está viviendo en la ciudad de Afyonkarahisar, ubicada en la parte occidental de Turquía, donde el deportista juega en la Liga A1 como profesional. Si bien se conocieron por el mismo ambiente del vóley, precisamente por amigos en común, la joven jamás imaginó recorrer el mundo para apoyar y estar cerca de su pareja.

"La decisión de irme de San Juan me lo planteé desde el día 1 de la relación. Uno ya sabe que la vida va a ser así y eso se empieza a hablar. En nuestro caso fue de apoco. Primero lo acompañé un mes en Francia, después fueron 3 meses en Alemania y luego, varios viajes a Neuquén. Y esta temporada definitivamente decidimos empezarla y terminarla juntos. Fue un paso difícil pero ya era el momento, ya no aguantábamos más la distancia", expresa entre risas.

Mariana confiesa que tuvo que cambiar de trabajo para poder amoldarse a su nueva vida. Actualmente se dedica a la asesoría online para emprendedores textiles y está terminando sus estudios como biodescodificadora. "Hoy puedo viajar tranquila y no depender de nada en Argentina. Encontré nuevos caminos que me encantan y me permiten tener mi dinero y trabajo desde cualquier parte del mundo. Esta vida te invita a reinventarte constantemente ya que cada año es un lugar y cultura diferente. La mayor parte del tiempo estamos solos, lejos de todo y sólo nos tenemos a nosotros. Nos apoyamos mucho y somos muy amigos ante todo".

"Lo más lindo de esta relación fue acompañarlo en tantas metas y logros que se propuso y que logró: la adrenalina de cada final, el vivir ascensos a Primera, y demás cosas lindas que nos brindó el fútbol".

En Honduras también hay una sanjuanina suelta por amor. Laura Lozano reside en el país caribeño desde hace dos años. Allí llegó junto a sus hijas Josefina, Agostina y Julieta, y su marido Matías Garrido, el futbolista surgido en Peñarol que hoy la rompe en el Olimpia, equipo que dirige el también argentino Pedro Troglio. Para ella es una aventura más en su vida, la que eligió compartir desde hace 16 años con el talentoso jugador.

"La primera vez nos fuimos juntos a Jujuy, cuando él fue contratado por Gimnasia. Pero hacía rato que ya hablábamos de la idea de irnos por el fútbol. No vivíamos juntos todavía así que fue una linda experiencia convivir lejos de todo. Solo nosotros dos, acompañándonos. Siento que siempre lo apoyé en su gran pasión que es el fútbol y eso él lo valora mucho. Lo apoyé en los momentos más negativos donde no había nadie ahí, sólo estaba yo para levantarlo. Él también lo hizo conmigo, realmente somos muy compañeros", dice Laura.

No fue nada sencillo desprenderse de las raíces, los afectos y todo lo que le genera San Juan. Sin embargo reconoce que con el correr de los años se le fue haciendo costumbre la vida a la que prefiere calificar como "nómade". Además tiene sus distracciones y oficios mientras Matías viaja y cumple sus obligaciones como futbolista. "Hago terapias holísticas online, soy reikista y tarotista. Además ya hace varios años que atiendo online, así que esto de la distancia en mi trabajo no me perjudica tanto. Con Matías nos apoyamos mucho el uno al otro, tanto que somos muy compañeros. Nos llevamos muy bien y siempre estamos tirando para el mismo lado, siempre hablamos que no nos imaginamos la vida separados porque la verdad sentimos mucha armonía entre nosotros", cierra.