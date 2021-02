Un humilde equipo del 3ra división, ¿candidato de la Copa Argentina?: el insólito momento que se vivió en la TV

Este miércoles por la noche pasó un increíble episodio en la televisión argentina. El canal TyC Sports hizo una encuesta de cuáles serían los candidatos a quedarse con la Copa Argentina este año y un humilde equipo remontó en la encuesta.

Se trata de Villa San Carlos, un equipo que en este momento está en la B Metropolitana. A lo largo de la noche, River estuvo en primer lugar como el máximo candidato, pero en el transcurso de la noche el candidato cambió y San Carlos se convirtió en el primero.

El equipo escribió en sus redes sociales: “Si tu equipo no es candidato a ganar la Copa Argentina, tu opinión no me interesa”. Mirá el tuit:

Si tu equipo no es candidato a ganar la @Copa_Argentina , tu opinión no me interesa. pic.twitter.com/p6n3bnnIzL — Club Atlético Villa San Carlos (@CAVSCoficial) February 11, 2021

El nombre del club se hizo rápidamente tendencia en redes sociales y los memes llovieron, mirá alguno de ellos:

Villa San carlos > Bover pic.twitter.com/M2T6fGphnZ — El Yoyooo (@ElYoyooo) February 11, 2021

VILLA SAN CARLOS > REAL MADRID pic.twitter.com/mmfyM9HZop — Fran (@frabigol) February 11, 2021

Los de Villa San Carlos se organizaron mejor que la izquierda para una votación. pic.twitter.com/9q48oR8cwH — Lautaro Androszczuk (@LautaroAndro) February 11, 2021