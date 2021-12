UPCN no pudo con Policial en semifinales y quedó afuera de la Copa ACLAV

UPCN San Juan Voley perdió este sábado ante Policial Voley por 3 a 1, en una de las semifinales de la Copa ACLAV Argentina que se juega en Mar del Plata. De esta manera, el conjunto sanjuanino no pudo retener el título logrado en 2020, tras un intenso partido ante los formoseños que se impusieron con parciales de 30-28, 22-25, 25-17 y 25-22, en el estadio de Once Unidos. Policial, que afronta su primera temporada en A1 y que tuvo en Rodrigo Ocampo al máximo anotador del encuentro con 21 puntos, disputará este domingo la final ante el ganador de Once Unidos-Ciudad (juegan a continuación).

Por su parte, para UPCN ahora se viene la esperada Liga Argentina, que se jugará bajo el concepto LVA Tour y que llevará la élite nacional por diferentes puntos del país, con todos los protagonistas del torneo juntos en cada sede. La primera etapa del Tour, precisamente, será entre el 6 y 13 de enero en Paraná.

Fue un entretenido primer set, luchado y con una definición que se fue estirando. Policial comenzó ganando 3-0 de la mano de Araya, Ocampo y Mosquera, que obligó a UPCN a recuperar terreno y pudo igualar en 10, pero nuevamente los formoseños se escaparon y otra vez UPCN levantó, para empatar en 15 tras un bloqueo de Brunao. Así fueron los dos equipos, peleando cada pelota hasta el cierre. Policial estuvo dos veces con set ball, luego lo pudo definir UPCN, pero tras al 28-28, los de Formosa aprovecharon su saque y bloqueo para ganar 30-28.

En la segunda parte, los sanjuaninos buscaron desnivel de entrada, tratando de anular la avanzada de Policial. El desplazamiento que hizo Sebastián Brajkovic por todo el frente de ataque hizo que Melgarejo, Cáceres y Flores sumaran para los sanjuaninos, que lideraron el marcador hasta el 23-18. Entonces reaccionó Policial, que se vino con Ocampo y Niz para quedar 22-23. Pero luego Niz erró su saque y Armoa bloqueó para que UPCN gane 25-22 y pusiera en tablas el partido.



Luego de un tramo muy parejo, de punto a punto que ambos equipos fueron llevando hasta el 12 a 12, Policial logró el quiebre. Aprovechó un par de imprecisiones y un bajón en el rendimiento de UPCN, además de la efectividad de Ocampo y Mosquera, para tomar ventaja de seis puntos. Si bien Fabián Armoa movió el banco y Los Cóndores pudieron reducir la brecha provisoriamente, Policial se mantuvo sólido, especialmente en ataque y contra ataque, para quedarse con el set por 25-17.

Rodríguez metió dos aces seguidos y le dio ventaja a Policial en el inicio del cuarto parcial. Los formoseños siguieron presionando con el saque y lastimando desde la contra, para escaparse 17-14. UPCN reaccionó y con Melgarejo y Peron empató en 17, sin embargo, Policial nuevamente avanzó sobre el marcador, con fuerte presencia en el bloqueo, para ponerse 24-20. Y aunque los sanjuaninos levantaron dos pelotas, Ocampo lo cerró con un ataque: 25-22.