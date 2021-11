Tres familias, tres historias de amor y locura por la Selección

Que el futbol despierta pasiones, no hay dudas. Pero la pasión, la locura y lo que moviliza la Selección Argentina, no tiene explicación. Es algo a lo que no se le puede describir, sólo sentir. Y esa misma pasión es la que, entre tantas otras, motivó a tres familias, cada una de una parte del país, a viajar kilómetros y hacer lo que sea y como sea para ver a Messi y compañía en el Estadio del Bicentenario.

Tres familias, tres locuras de amor por la Selección

"Espero que mi corazón aguante tanta emoción"

Mariela y sus hijos Tobias y Santiago son de Catamarca, de una localidad ubicada a 400 kilómetros de la Capital. Para ver a la Selección hicieron de todo: compraron entradas en la reventa, pagaron "lo que les quisieron cobrar" y le pidieron a la "milagrosa virgencita del Valle" que les permitiera llegar a San Juan.

"Soy fanática de Messi, amo la Selección y mucho más a ésta Selección. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que voy a verla y, como si fuera poco, lo voy a vivir con mis hijos y mi hermano", contó Mariela a Tiempo de San Juan con la voz quebrada por la emoción.

Tobias y Santiago, comparten la emoción de su mamá y para llegar a San Juan tuvieron no solo que faltar a la escuela, sino que "faltamos a pruebas también. Nos llevamos como cinco materias cada uno, pero no importa, por la Selección vale la pena", dijeron.

"Ya me puedo morir tranquilo"

José es de Río Colorado. Y a José se le quiebra la voz en la primera pregunta. "Estoy muy feliz, ya me puedo morir tranquilo", dice con los ojos llenos de lágrimas al saber que está a hora de cumplir su sueño: el de ver a Messi y a la Selección.

Cumplir ese sueño no le fue fácil, pero sus hijos fueron quienes lo empujaron y lo alentaron a dar el gran paso y animarse a la aventura. Llegaron el domingo, sobre las 18 horas, directo al Autódromo El Villicum con el objetivo de conseguir las entradas que les permitiera estar esta noche en el Estadio del Bicentenario. Lo consiguieron, aunque no les fue fácil.

"Cuando llegamos y vimos la cantidad de gente que había se nos vino el mundo abajo. Pero bueno, aguantamos, estuvimos horas sin dormir, sin comer, pero lo conseguimos. Cuando nos dieron las entradas nos abrazamos y nos pusimos a llorar", cuentan.

"Vivir el clásico más grande del mundo es impresionante"

Elías, Walter y Lucas son de Catamarca y el cumplir el sueño de ver a la Scaloneta será gracias a un familiar que hizo fila en Albardón para conseguirles la entrada.

Llegaron durante la madrugada de este lunes, descansaron unas horas y se fueron al Hotel del Bono, donde se hospeda la Selección, para comenzar a alentar desde temprano.

"Ver el clásico más grande del mundo es impresionante. Estamos muy felices de ver por primera vez la Selección y vivirlo en familia es mucho más emocionante", dijeron.