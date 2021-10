Las cuatro claves del cazatalentos de Boca para captar cracks sanjuaninos

Boca revolucionó San Juan en menos de dos días. Los cazatalentos oficiales de la institución xeneize llegaron a la provincia para buscar talentos y más de 900 chicos participaron de las pruebas. Diego Medina, a cargo del Área de Captación, charló con este medio y señaló las claves que tuvieron en cuenta a la hora de fichar jóvenes promesas sanjuaninas.

“Esto forma parte del programa integral que tenemos en Boca. El club tiene que estar en todos lados. Argentina es muy grande, pero tratamos de cumplir con toda la agenda. En tres meses estamos haciendo lo que tendríamos que haber hecho en un año y medio, y por cuestiones de la pandemia no se pudo. Hoy estamos en San Juan, buscando al jugador distinto, de acuerdo también a las necesidades que tenemos en cada categoría”, comentó el entrenador.

Esa es la “bajada de línea” que le llegó por parte de Juan Román Riquelme, vicepresidente e ídolo de Boca, el hombre que lo llevó a la institución el año pasado. “El objetivo es apostar a las divisiones inferiores, apostar a la captación, que es el primer eslabón, donde arranca el jugar hasta llegar a la Primera. El fin es que el día de mañana haya jugadores genuinos de la institución”, señaló.

En este contexto, Medina sostuvo que hay aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de fichar juveniles: “Miramos la técnica individual. También la intensidad, porque si un jugador no es intenso no puede jugar. El biotipo entre los centrales y los arqueros es otra característica. No es que busquemos jugadores altos, pero en este triángulo tienen que tener centímetros. Y la parte más importante es lo mental, lo intelectual. El jugador tiene que ser fuerte mentalmente para vivir en una pensión y jugar mañana en la Bombonera”.

Las pruebas de jugadores que llevó adelante Boca en San Juan se desarrollaron el miércoles y jueves en las instalaciones del Club Atlético Trinidad, en Rawson. De allí preseleccionaron a un grupo de chicos que, este viernes, tendrán su última demostración. La visita de Medina fue gestionada por Germán Salinas, fundador del Sporting FC, y la Secretaría de Deportes, quien organizó una capacitación para entrenadores sanjuaninos. “Esperamos seguir viniendo a San Juan”, agregó Medina.