El DT de San Martín a fondo: “Cuando llegamos dijimos que el club tenía buenos valores”

San Martín ganó un partido importante y muy difícil este sábado. Fue 1 a 0 con el siempre complicado Instituto de Córdoba. Tras el partido y después de mucho tiempo, Facundo ‘Luigi’ Villalba habló con la prensa y dejó muchas declaraciones.

El DT empezó diciendo: “No estamos donde deberíamos estar. Futbolísticamente hemos sido más que otros equipos, pero no los están saliendo mal las cosas”. Con la pregunta de los malos resultados y la irregularidad del equipo, el técnico dijo: “La irregularidad la tienen todos los equipos”.

Villalba después empezó a hablar del club y su idea: “Estoy conforme con la idea (de futbol y forma de jugar) que tenemos nosotros. Del pasado no hablo. San Martín quiere ser portagonista”.

Luigi también expresó que de a poco le va a dar tiempo a los ‘pibes’ del club: “Le vamos dando tiempo de a pocos minutos. Tratamos de estudiar bien el momento para meterlos y que no sufran y disfruten”. Y fue directo: “Siempre quisimos darles rodaje a los chicos. Cuando llegamos dijimos que el club tenía buenos valores, sabíamos que teníamos que esperar el momento para los pibes”:

“Intento imponer mi estilo y si me dicen de cambiar de estilo diré que no. Me dedico a otra cosa”.