La pasión hecha camiseta: la fantástica colección de dos hinchas de San Martín y Desamparados

Para un hincha de fútbol no hay nada más lindo que una camiseta. No importa de qué año, todas son hermosas. Y la compra –muchas veces paga fortunas- o la manguea. Hace hasta lo imposible por un pedazo de tela que sintetiza una pasión y se convierte en una obsesión. En el Día del Coleccionista, te contamos la curiosa historia de dos sanjuaninos que conservan más de 50 casacas y suman, junto a camperas, pantalones y hasta pares de medias, un centenar de prendas del club de sus amores. Coleccionistas made in San Juan.

Rodrigo trabaja como empleado de comercio y es fanático de San Martín. Una afición por el Verdinegro que heredó en los ´90 de su padre Raúl Mallea y se fue agigantando hasta el día de hoy. Su primera casaca se la regaló justamente su viejo, allá por el 2004. Una camiseta marca Sport 2000 que guarda como una reliquia no sólo por los colores, sino también porque es uno de los obsequios que conserva de su padre, fallecido hace poco por coronavirus.

“Mi camiseta preferida es una que él me regaló el 27 de septiembre, cuando nos juntamos a festejar el aniversario del club. Fue la última vez que vi a mi viejo porque después enfermó de Covid-19 y falleció. Esa camiseta es el último recuerdo de él y como siempre me llevaba las mañas, me la regaló porque sabía que la estaba buscando desde hace mucho”, cuenta el joven.

Rodrigo, junto a su padre y hermano.

Rodrigo reconoce que gastó mucha plata por su colección. Llegó a pagar hasta 7.500 pesos por una camiseta marca Lotto con el número 4. “Tengo camisetas de jugadores que he comprado. Tengo también otra de Federico Poggi que me la cedió un amigo. Sí, es una locura, pero lo tomo como un hobby. Mi sueño es tener mi pieza con todas las camisetas bien guardadas, que ese sea mi lugar en mi casa", dice.

Leyenda

Alejandro Goyoche, hincha de Sportivo Desamparados, también conserva camisetas importantes en su extensa colección. Tiene la de Silvio Prieto, la que usó Lisandro Beratz en el ascenso al Nacional B, la que transpiró Mario Rebeco en el ascenso al Federal A y la del legendario Bocha Silva, entre otras. “Tengo más de 50 camisetas oficiales del club, todas con números de los jugadores. Algunas me las regalaron amigos, otras las conseguí yo. También hay un par que heredé de mi abuelo y mi padre”, cuenta el puyutano.

Alejandro dice que tiene más de 100 prendas. Las más especiales tienen que ver con los ascensos y campeonatos conseguidos por el Víbora: por las de los viejos nacionales le ofrecieron hasta 20 mil pesos. Y no sólo tiene pilcha del fútbol, también posee indumentaria verdiblanca de boxeo y futsal. ¡Hasta guarda en su casa un pedazo de red del arco del Serpentario y una butaca de plástico una vieja tribuna!

“Sportivo es mi gran amor, mi vida. Es una pasión que viene de generación en generación. Pienso en un futuro armar un museo para que los hinchas de ahora y los que vendrán puedan apreciar todas las camisetas que pasaron por la historia del club. Es un sueño hermoso por cumplir”, confiesa Alejandro.