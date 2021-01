El regreso de Hugo Lamadrid a San Juan: "No venía hace más de 20 años, la ciudad está hermosa"

Hugo Lamadrid regresó a San Juan después de 25 años. El ex futbolista, también conocido por su rol en la política y hasta en la comedia, estuvo en la provincia junto Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, quien entregó un barrio y firmó un convenio con el gobierno provincial por 1800 viviendas. "No venía a San Juan desde hace más de 20 años, la ciudad está hermosa", comentó a este medio.

El bonaerense contó que tiene gratos recuerdos de la provincia sanjuanina, sobre todo de San Martín, donde jugó en el `96 y `97 durante el torneo de la B Nacional. Y se lamentó no poder visitar el Hilario Sánchez, como consecuencia de la agitada agenda que tuvo que afrontar el ministro nacional. "Es una pena no haber podido visitar a algunos de mis ex compañeros. Y a Roberto Petrignani, uno de los dirigentes junto a "Pelusa" Ortega que más recuerdo. La próxima será con más tiempo", sostuvo.

Lamadrid contó detalles y publicó fotos en sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores y destila humor e ingenio con la agudeza que lo signó desde su época de jugador. Además de sus tareas en el equipo de Ferraresi supo incursionar también en la política de Racing, donde fue candidato a vicepresidente de una de las listas en las elecciones de 2017, ha hecho varios espectáculos de comedia y hasta publicó un libro que grafica la cruda realidad que viven muchos jugadores de fútbol, tantas veces dramática cuando quedan lejos de flashes y millones.

