Cuevas, el hombre que propone "modernizar" la Liga Sanjuanina de Fútbol

"Va a ser un día y un desafío muy importante". Oscar Cuevas se refiere a este viernes 22 de enero y a la posibilidad de ocupar el sillón grande de la Liga Sanjuanina de Fútbol, con el que sueña desde hace rato. El dirigente, que transita sus últimas horas como presidente de Peñarol, club en el que jugó y alentó desde niño, ya habla como presidente del organismo deportivo y se refiere a los proyectos que busca concretar durante su gestión. El más inmediato es la "modernización" de la institución.

-Llegó el día, finalmente se hará la Asamblea y podrá asumir como presidente de la Liga...

-Será una fecha importante para las personas que vamos a estar en la mesa directiva. Creo que va a ser un trabajo arduo junto a los demás clubes, también el puntapié para hacer algo importante en el fútbol de San Juan.

-¿Cuáles son los cambios que propone para el fútbol sanjuanino?

-Cuando iniciamos este camino lo primero que prometimos fue informatizar la Liga, que podamos manejar toda la información por medio de computadoras. Vamos a empezar con eso, ya estamos trabajando con algunas empresas para saber los costos de las máquinas que estarán instaladas en la sede y clubes. Me parece que es algo importante. Es un aspecto al que tenemos que estar atentos. Básicamente se trata de modernizarnos.

-¿Se piensa trabajar en algún otro proyecto con los clubes?

-Claro. La otra propuesta que queremos concretar es ayudar a los clubes que no tienen cancha. Vamos a conversar con el Gobierno provincial, con las municipalidades y Secretaría de Deportes. Intentaremos conseguir un terreno para que las instituciones puedan construir su sede allí. Son 7 los clubes que no tienen un lugar propio. También queremos que la Liga vuelva a tener un lugar importante a nivel nacional, como así también cambiarle la cara con obras y pintura a la sede de calle Santa Fe.

-¿Qué tan importante es Chiqui Tapia en su designación como presidente de la Liga y qué significará trabajar a la par de él, con quien tiene una estrecha amistad?

-Es beneficioso para el fútbol de San Juan. Tenemos una amistad de años y en general vamos a trabajar por el progreso del deporte local. Esto de ser candidato nació en una conversación, dije `¿por qué no puedo ser presidente?`, pero el que me impulsó fue Chiqui. Ahora tenemos que trabajar intensamente, por algo nos eligieron para estar al frente de la Liga.

-¿Está conforme con el equipo que lo acompañará en los próximos años?

-Sí, claro. Con Gerardo conversamos mucho y nos entendemos muy bien. Mario lleva muchos años en el fútbol y sabe muchas cosas de la Liga. Son personas que están capacitadas, que saben lo que van a hacer.

La Asamblea se llevará a cabo este viernes en la sede de calle Santa Fe. Está todo dado para que Cuevas, la única lista que se presentará, reemplace a Alberto Platero.

-Se viene el desafío de dirigir todo el fútbol local, pero también el de dejar el club de sus amores, Peñarol...

-Jugué desde niño en Peñarol. Integré las inferiores y en los `80 estuve en el plantel profesional, con futbolistas conocidos como Agüero , los hermanos González y Arguello. Llegué a través de Enrique Castro, quien era presidente, y cuando él falleció me ofrecieron quedarme en su cargo. No quería hacerlo, pero lo terminé aceptando. Sobre todo por Enrique, con quien tenía una amistad de años... (se emociona y no puede hablar).

-Me imagino que se va conforme...

-Se han hecho cosas importantes en estos casi cuatro años. Logramos campeonatos a nivel local, ascendimos al Federal A y ahora logramos mantener la categoría. Me voy satisfecho y tranquilo de que hicimos las cosas bien.