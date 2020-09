Aniversario, festejo y polémica: qué dijo Miadosqui sobre la sanción que recibirá San Martín

La caravana y festejo que protagonizaron cientos de hinchas de San Martín en Concepción trajo cola. Los simpatizantes salieron a celebrar sin barbijo ni distanciamiento social, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, y como consecuencia será el club quien deberá pagar los platos rotos.

Es que tras los festejos del último domingo por el 113º aniversario, la institución verdinegra será sancionada. Así lo confirmó Carlos Munisaga, secretario de Seguridad, a Radio A1020. Por ahora se desconoce qué tipo de castigo recibirá el club, todo a punta a que podría ser económico.

Desde la institución no quisieron decir mucho al respecto. Jorge Miadosqui, presidente de la entidad, se limitó a decir: "No sabemos nada, cuando tengamos novedades veremos qué hacer. Esperaremos, no tenemos nada al respecto".

Hay que decir que en la previa las redes oficiales de San Martín recomendaron un festejo responsable y desde casa. "Inundemos las redes con los colores más lindos del mundo. Si vas a salir, hacelo con todos los protocolos vigentes, respetando y cuidándote a vos y con esa acción a todos. Con salud, ya tendremos tiempo de festejar todos juntos", decía el posteo.