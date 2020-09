Los 5 jugadores del fútbol local que convocará Scaloni

Con el comienzo de la Eliminatoria a la vuelta de la esquina, Lionel Scaloni empieza a definir la lista para los encuentros contra Ecuador y Bolivia, del 8 y 13 de octubre, respectivamente. El DT todavía debe confirmar a los convocados del fútbol local, donde hay varios que, a pesar de que venían sin competencia, hicieron méritos para llamar la atención del entrenador. Entre ellos, Toto Salvio, quien no para de mojar con Boca en la Libertadores y todo indica que podría tener la chance de festejar como Dragon Ball pero con la camiseta albiceleste. "Hace un poco de todo y lo hace muy bien. Para nosotros es un jugador bárbaro", dijo sobre el volante en Radio Rivadavia.

Scaloni blanqueó que siempre tuvo en consideración al futbolista xeneize y le ve potencial para volver a defender los colores de la Selección (disputó el Mundial de Rusia 2018). "Con Toto, además de que me gusta, tengo una gran relación. Sufrió muchas lesiones. Cuando está bien es importante. Te puede jugar por derecha, por izquierda, tiene despliegue. Su gran problema fueron las lesiones", analizó, y prácticamente lo dio adentro de la lista cuando le preguntaron por los convocados del fútbol local. Ante la mención de él, Andrada, Armani, Montiel y Martínez Quarta, el técnico blanqueó: "Se cae de maduro. Están claros los jugadores que vamos a convocar del medio local. Son los que vinimos llamando. Son jugadores nuestros. Hay otros que también estamos siguiendo de cerca. A los chicos de River no los hemos podido tener todo lo que queríamos pero son muy valiosos", tiró. Y no descartó la presencia de Nacho Fernández en próximas convocatorias: "Está en consideración. Lo dije un montón de veces. Es muy interesante y lo estamos siguiendo".

En tanto, es evidente la seguridad que los encuentros amistosos post Copa América, en los que Argentina tuvo buenos rendimientos, generaron en Scaloni y compañía. El entrenador se siente consolidado y se nota. Al punto que ya muestra otro optimismo al hablar de su equipo respecto al resto de las grandes selecciones del planeta. "Creo que hoy no somos inferiores a nadie pero tampoco podemos decir que vamos a ir a ganar un Mundial. En esa línea estamos. Hemos jugado contra Alemania y otros equipos importantes e hicimos buenos partidos. Creo que somos capaces de jugar de igual a igual contra cualquiera. Después... si mis jugadores piensan que somos potencia y le vamos a ganar fácil a Ecuador y Bolivia le estarían errando. Estamos conformando un buen equipo. Sentirse más que eso sería un error enorme", opinó Lionel, que se lamentó por el freno que le puso la pandemia al crecimiento de la Selección. Ahora buscará encender de nuevo los motores y con combustible de afuera, pero también local.



Fuente: Olé.