La lista de River para afrontar la Copa Libertadores

Tal como se vislumbraba, River será el único equipo argentino -y tal vez el único de los 32 de la Copa- en no hacer uso de la extensión de 30 a 40 cupos en la lista de buena fe que habilitó la Conmebol para esta edición de la Libertadores por causa de la pandemia. Y no sólo eso: ante las partidas de algunos jugadores, Marcelo Gallardo apenas dispondrá de 29 futbolistas, con la particularidad de que la dorsal N°10 que le pertenecía a Juan Fernando Quintero estará vacante y además tendrá en sus filas a un viejo conocido: Jorge Moreira.

Respecto de la nómina inicial que había presentado River previo al inicio de la competencia, tres modificaciones que aparecen en la plantilla original tienen que ver con jugadores que ya no forman parte del plantel (Scocco, Enzo Fernández y Franco Paredes), mientras que la cuarta asoma ante la ausencia de Ezequiel Centurión, aislado por causa del Covid-19. Y claro, la vacante del colombiano JFQ no fue ocupada por nadie. Es decir, en Núñez decidieron no incluir a los juveniles de Reserva que se entrenaban desde principios de esta semana. ¿Y cuáles fueron esos cambios?

En reemplazo de los juveniles Fernández y Paredes, quienes se fueron a préstamo a Defensa y Justicia, Gallardo decidió incluir a Jorge Moreira -quien volvió de su préstamo del Portland Timbers y ante la suspensión del contrato de Quintero se quedó con ese cupo de extranjero- y al joven Augusto Aguirre (21 años), uno de los zagueros de la Reserva de Juanjo Borrelli y al que le auguran un futuro importante. A su vez, como cuarto arquero aparece Franco Petroli, quien venía entrenándose con el plantel ante la ausencia de Centurión, afectado por el coronavirus. Y arriba, la partida de Ignacio Scocco (se fue a Newell's) le abrió la chance a Benjamín Rollheiser, quien se viene recuperando de una operación de rodilla y aún trabaja diferenciado.

Y lo dicho: la 10 de Juanfer aún no tiene dueño... El colombiano, que está en Miami y aún no resolvió su transferencia al Shenzhen de China, ya fue dado de baja y así su cupo le cayó a Moreira. Así, con 29 soldados disponibles, el River de Gallardo se dispone a encarar la reanudación de la Libertadores...

Fuente: Olé.