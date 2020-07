Del Verdinegro a Primera: Palacios Alvarenga cambió de camiseta y categoría

Tres días después de desvincularse de San Martín, el paraguayo Palacios Alvarenga oficializó su arribo a un club de Primera División. El delantero de 32 años, nacido en Coronel Oviedo, es una de las caras nuevas que tendrá el plantel de Central Córdoba en la próxima temporada.

"Estoy feliz de haber llegado a este club. El 14 de junio pasé por Santiago, en mi viaje desde San Juan hacia Luque, Paraguay, y me detuve un momento en la provincia. Hasta conocí, desde afuera, el estadio nuevo”, dijo en diálogo con Nuevo Diario.

El paraguayo contó que desde hace días venía negociando con la institución. “Primero me habló Alexis (Ferrero) a quien conozco bien, ya que lo enfrenté varias veces, luego me habló Berti. También hablé con Puertas, el preparador físico. Me entusiasmó su propuesta. Me dijo que la intención es armar un equipo competitivo, con gente joven, para realizar una buena campaña”, sostuvo.

Y agregó: “Empecé a entrenar con un ‘profe’, para llegar con ritmo. Estoy entusiasmado con esta posibilidad de llegar a Central Córdoba y de jugar en la máxima categoría del fútbol argentino”.