Quién es Kevin Humeler, el único arquero que tiene hoy San Martín

San Martín es pura incertidumbre en tiempos de pandemia. Hoy su plantel profesional cuenta sólo con 12 jugadores con contrato vigente y entre ellos hay un sólo arquero. Se trata de Kevin Humeler, quien ante la salida de Luis Ardente y finalización del vínculo de Leonardo Corti, es el único guardameta que tiene hoy el Verdinegro. Tiene 22 años y se perfila para ser el dueño del arco de Concepción.

El joven es oriundo de San Jerónimo, localidad de Santa Fe. Hizo las inferiores en Newell's Old Boys, donde fue protagonista de varias divisiones. Tras quedar libre, en 2016 emigró a Talleres de Córdoba. En el "Matador" jugó para la Reserva y fue campeón de esa categoría, también en Cuarta División.

Humeler también fue convocado por la Selección Argentina Sub 20.

Humeler había sido observado con atención un tiempo por el DT Frank Kudelka, de hecho era una alternativa en el arco del plantel de Primera División. Sin embargo, para sorpresa del jugador y todo su entorno, fue liberado por problemas de vista. “No me lo esperaba, terminé jugando algunos partidos en Reserva y hace 8 años que estoy en el club. Mackey (director de Divisiones Inferiores de Newell’s) me dio a entender que me dejaban libre por mi problema de la vista, que nunca me afectó para atajar. No me salió ninguna palabra cuando me dijeron que me dejaban libre”, declaró el arquero en una entrevista tras el episodio.

En 2018 coqueteó con Independiente Rivadavia de Mendoza, hasta viajó a la vecina provincia. Según la prensa mendocina, como no llegó a un acuerdo con la dirigencia de la Lepra decidió regresar a Córdoba.

Antes de arribar a San Martín estuvo jugando en Ferro de General Pico, La Pampa. Sin continuidad en el equipo pampeano y sin chances en Talleres se instaló en San Juan. Incluso el Verdinegro adquirió una parte de su pase.