Presente incierto en San Martin: por ahora, sin sponsors y sin renovaciones

La emergencia sanitaria por el coronavirus sigue en pie en todo el país y muchas actividades todavía no se normalizan. Un caso bien claro es el fútbol, deporte que todavía no tiene estipulada ni la fecha de inicio para sus entrenamientos.

En este contexto, muchos jugadores del país quedaron libres, porque este 30 de junio varios contratos terminaron con sus respectivos clubes. Así pasa con varios jugadores de San Martín, donde también están incluidos históricos como Luis Ardente, Martín Bravo y el ‘Pampa’ Gelabert.

Por esta situación Tiempo de San Juan consultó con el presidente del verdinegro, Jorge Miadosqui y declaró: “Estamos evaluando la situación. No sabemos cómo continuar y no tenemos ingresos para hacer un presupuesto”, dejando en claro que no habrá negociación con los jugadores que se les terminó el contrato. Aun así, dijo que todo podría normalizarse si hay una fecha exacta de inicio de entrenamientos.

El equipo de Concepción no tiene ingresos mensuales, ya que desde la dirigencia tomaron la decisión de no pedir la cuota mensual a todos sus socios.

Cabe aclarar que desde la AFA han dicho que pagarán el sueldo básico a todos los jugadores que no tengan club hasta diciembre, depende su división, en el caso de San Martín, en la Primera Nacional es de $28.000.