¿Se agrandó Chacarita?: un ex del Millonario pide pista en la Selección y dice estar a la altura de Messi, el Kun y compañía

Ser delantero en la Selección Argentina representa una gran responsabilidad y no está a la altura de cualquiera. Grandes de la historia han tenido la posibilidad de perpetuarse en la historia de la 'Albiceleste' a base de goles y eso es precisamente es lo que tiene entre ceja y ceja Rogelio Funes Mori.

En tiempos en los que Agüero, Icardi, Lautaro, Messi y compañía se disputan estar presente en cada convocatoria, el ex delantero de River Plate, actualmente en los Rayados de México, considera que está en condiciones de vestir la camiseta del combinado nacional y no se corta a la hora de mandar un mensaje al seleccionador Lionel Scaloni.

“Siempre trato de hacer lo mejor para mí y el club. Siento que todavía tengo una oportunidad de poder jugar en Selección, hay jugadores a nivel mundial de Argentina que son top, pero no me creo menos que ellos. Si me toca, voy a estar a la altura. He pasado muchas cosas en el fútbol y siento que estoy en el mejor momento para poder tener una oportunidad. Si llega, llega y si no, no me voy a poner loco”, declaró el atacante, hermano mellizo del defensor Ramiro Funes Mori, en diálogo con Fox Sport México.

El goleador ya debutó con la camiseta argentina en septiembre de 2012, cuando ingresó 15 minutos en el Superclásico de las Américas disputado en Goiania, Brasil. Aquella jornada, el elenco de Alejandro Sabella cayó por 2-1 ante el Scratch y fue la única oportunidad del ex River en el conjunto nacional.