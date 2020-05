Sueldos pinchados: se profundiza la crisis de clubes sanjuaninos y algunos toman medidas extremas

La difícil situación económica no es ninguna novedad después del cese de actividades que provocó la pandemia. En el ámbito deportivo la crisis no perdonó a ninguna de las instituciones futbolísticas y en líneas generales todos ya plantearon inconvenientes a la hora de pagar los sueldos de jugadores, cuerpo técnico y personal de las distintas áreas.

En el caso de San Martín, su presidente Jorge Miadosqui afirmó a este diario que “nosotros hemos pagado el mes de marzo a la mayoría de los jugadores. Los que ganan menos le hemos pagado el mes de abril para que puedan satisfacer sus necesidades. En tanto que mayo todavía no se ha resulto en su mayoría. En la actualidad hay tres o cuatro jugadores que les falta cobrar marzo. Y lo que ingrese al club va destinado al pago de los salarios. Nosotros tenemos jugadores que ganan mucho más que el resto y hemos apelado a la solidaridad para que todos puedan cobrar. Tengamos en cuenta que a San Martín le ingresa el 30% menos de lo que le ingresaba en el mes de enero o febrero”.

En Desamparados el panorama es más preocupante. El presidente Juan Valiente sostuvo que “los sueldos de los empleados del club están al día, pero los del plantel se están negociando individualmente con cada uno para hacer una rescisión de los contratos. Nosotros veníamos bien con los sueldos hasta marzo que pudimos pagar febrero completo, pero después del parate nos fue imposible salir a cumplir con los pagos porque en marzo tuvimos solo gastos. Primero para viajar a Bahía Blanca y luego para jugar nuestro partido de local que fue sin público y tuvimos que pagar arbitraje, hoteles para árbitros, operativos de seguridad y todo lo que significa para poder abrir el club y disputar un partido por el torneo federal”.

Otro de los equipos que también la tiene complicada es Peñarol. Su presidente Oscar Cuevas detalló que “con los jugadores tuvimos una conversación donde vamos a hacer una quita de salarios. Los que tienen contrato se les respeta el contrato en blanco y los que no tienen se les va a pagar la mitad del sueldo. Tenemos 13 jugadores con contrato y 20 que no tienen”. Asimismo el dirigente bohemio dijo que “los jugadores que más ganan tienen acuerdos de 40 a mil a 50 mil pesos, en tanto que los que no tienen cobran algo de 30 mil pesos”.

Otro de los asuntos que les preocupa a estos clubes es el pago de la cuota. San Martín es el único que le pidió a los hinchas que no paguen. El resto ha utilizado diferentes métodos como por ejemplo en Peñarol, donde según Cuevas, "ofrecimos que paguen con tarjeta de crédito, débito y rapipago. Incluso hay gente que si no los vas a buscar no te pagan”.

Los clubes que no juegan en categorías profesionales: los peores escenarios

Las tres instituciones que se citaron anteriormente son los más importantes de la provincia por el nivel de competencia que disputan, pero en el Regional Amteur la realidad es aún más incierta. Por ejemplo en Alianza su máximo representante, Roberto Mallea, quien además es el fiscal Correccional, afirmó a este medio que "se pagó hasta el día en que se participó en competencia, por eso no se debe nada y en otros casos se ayudó a los jugadores con kits alimentarios".

Un caso extremo es lo que pasa en Unión de Villa Krause donde directamente no tienen jugadores, ni sponsors y una deuda por 1.600.000 mil pesos con la AFIP. Su presidente Daniel Peña sostuvo que "teníamos 32 jugadores y con el tema de la pandemia se han rescindido un montón de contratos. Nos han llegado notificaciones de juicios laborales con integrantes que no han considerado buena la paga. Ahora no tenemos jugadores. Cero jugadores. Tengo que salir a buscar plantel y no tengo gastos porque no hay jugadores. En tanto que el resto del personal como el canchero, el utilero y demás, han tenido que salir a buscar un trabajo para poder vivir".

En general los clubes sanjuaninos que no disputan torneos profesionales tienen los panoramas más complicados. "El club hoy deportivamente está en nocaut", sentenció el dirigente del Azul.

A nivel nacional el escenario es igual de preocupante. De hecho la AFA y la Superliga acordaron dar por finalizada la temporada y suprimir los descensos, una decisión que no gustó nada al sindicato de jugadores. Ante las palabras de Futbolistas Argentinos Agremiados, Nicolás Russo, presidente de Lanús, dijo que es una postura necesaria para que la economía de los clubes no sufra más.

Dicho dirigente remarcó que "ningún dirigente quiere un torneo sin descensos, pero a eso nos obliga a la situación económica y sanitaria que nos toca vivir. No solo aquí en Argentina sino en todo el mundo".