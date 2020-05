Los 12 jugadores de San Martín que terminan su contrato en junio

Las declaraciones de Jorge Miadosqui sobre la posible desvinculación del 70% del plantel puso en alerta, sobre todo, a los jugadores que terminan su contrato en junio. Entre ellos hay referentes, un sanjuanino y otros que llegaron al club en 2019.

Según pudo averiguar Tiempo de San Juan, entre los futbolistas que quedarán libres a mitad de año están Luis Ardente y Marcos Gelabert. Tanto el arquero como el "Pampa" manifestaron sus ganas de continuar en la institución, ya que ambos, a sus 38 años, quieren retirarse de las canchas con la camiseta verdinegra.

Leonardo Corti, el portero suplente que lleva más de 10 años en el club de Concepción, y el delantero Martín Bravo también concluirán su vínculo. El otro es Nicolás Pelaitay, quien viene de la cantera de San Martín junto a Francisco Álvarez, Matías Giménez y Franco Aguirre, los otros sanjuaninos que integran el plantel profesional.

Los futbolistas que también tienen contrato hasta junio próximo son Ezequiel Vidal, Cristian Sánchez, Nicolás Herranz, Cristian Barinaga, Pablo Palacios Alvarenga, Facundo Monteseirín y Cristian Paz.

Por ahora no se sabe qué sucederá con los 12 futbolistas ya que por la emergencia sanitaria y parate de la actividad no hubo charlas al respecto. El presidente de la institución, sin embargo, dijo que “son jugadores que deben saber que llegamos hasta esa fecha, pagándoles o no, no sabemos. Pero vamos cumpliendo en el día a día”. “El 70% de los jugadores no quedarían vinculados al club”, aclaró.