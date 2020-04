La desafortunada publicación de Juanfer Quintero, en defensa de Villa

Juan Fernando Quintero, una de las figuras de River, recibió una gran cantidad de mensajes en las redes sociales para que no aloje más a su compatriota, el delantero de Boca, Sebastián Villa, quien fue denunciado por violencia de género.

El volante colombiano del Millonario publicó en Twitter e Instagram una fotografía en la que se lo puede observar dominando la pelota en la previa de un partido. “Cómo te extraño ... pero ya volveremos a vernos”, escribió JuanFer.

Sin embargo, de inmediato y casi en espontáneo algunos de sus seguidores optaron por saludarlo y felicitarlo por su gol ante el Xeneize en la final de la Copa Libertadores disputada en Madrid, pero también le sugirieron que no le brinde más asilo a Villa en su casa del barrio privado de la zona de Canning.

El atacante de Boca llegó al hogar que Quintero comparte con su hermano Mateo Paniagua -quien juega en las inferiores de San Lorenzo- y le pidió alojarse allí tras la denuncia que realizó su ex pareja por violencia de género.

En este contexto, tanto la dirigencia, el cuerpo técnico y el plantel del Millonario demostraron su alivio cuando se enteraron que el jugador boquense haya abandonado el domicilio de Quintero. Incluso el entrenador, Marcelo Gallardo, el presidente, Rodolfo D’Onofrio y el capitán, Leonardo Ponzio, siguieron de cerca la situación, preocupados porque la causa judicial podría involucrar a Juanfer.

El crack cafetero había recibido a su compatriota tras la denuncia penal de Daniela Cortés, de 21 años y también colombiana, quien acusó al delantero xeneize de maltratarla física y psicológicamente.

Sin embargo en las últimas horas el propio jugador del la Banda se encargó de desmentir el supuesto fastidio de Gallardo y de la dirigencia de River por el episodio que compartió junto a su compatriota, en una respuesta al diario deportivo Olé que hizo pública en las redes sociales con el siguiente contenido: “Nadie se enojó con nadie. O no se dan cuenta que no puede (Villa) estar cerca de su casa. Es que ¿no se cansan de hablar tanta cosa falsa? ¿De sacar tantas estupideces? El tema de la pareja es de pareja. Ellos y sus problemas, ahora lo humano es lo humano... diferencien eso. Y sepan de leyes más bien, porque parece que no se están informando y están sacando cualquier cosa al aire... abrazo”.

