Se cumplen 13 años del inolvidable gol maradoniano de Lionel Messi: revivilo

Hay una buena efemérides para recordar en épocas de poco y nada de fútbol, con alguna liga ignota se sigue jugando (y que la podés seguir en vivo en Olé). Es el golazo de Lionel Messi​ al Getafe, allá por 2007. Sí, ese, el calco del barrilete cósmico de Diego a Inglaterra en 1986. Del Azteca al Camp Nou.

Esa "obra de arte", como lo catalogaron hace exactamente 13 años, fue un 18 de abril. Como hoy. Y como la memoria a veces falla y guarda solo algunas partes, bien viene mirar videos. Entonces, buscador: gol Messi Getafe 2007. Entonces, a pegarse a la pantalla. Porque volver a ver esa creación del fútbol es una tentación que no podés dejar. La ves una vez. La disfrutás otra vez. Frenás el video, te preguntás cómo lo hizo. Y una vez más, play. Increíble. Y Leo sólo dijo: "Vi el espacio y le metí para adelante". ¿Qué vio? Muchas camisetas verdes y un camino ciego para los ojos de los demás terrestres. Es algo que puede vislumbrar un jugador. O dos. Ambos nuestros, claro. Y basta de uno u otro; de que uno pudo ganar algo y el otro no. Disfrutemos de lo que fue Diego y de lo que es Leo.

En esta búsqueda por encontrar algo más, Olé se comunicó con las víctimas de aquella apilada por la ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou. Dos de ellas respondieron, con la herida todavía sin cicatrizar, pero tampoco sintiendo dolor, porque en definitiva fueron testigos privilegiados de la magia de Messi. De cuando Messi hizo el gol más maradoniano de todos.

"Cuando Messi agarra la pelota, va con balón dominado y te encara, siempre piensas lo mismo... Lo cierto es que Messi hace lo que quiere contigo", recordó Javier Paredes, el primero que pasó de largo ante un enganche para afuera de quien por ese entonces llevaba la 19 en la espalda y, justamente, tenía 19 años. "Buscás la ayuda de compañeros. Si el equipo está bien replegado tratás de que él (Messi) salga hacia el centro para que te ayude el interior de tu lado, y si estás más desguarnecido le dejás la salida a su pierna diestra, hacia banda, que sabés que es un jugador que no le gusta salir por ahí. Pero se ha visto que hagas lo que hagas él decide por dónde se quiere escapar", agregó el ex jugador español, el que luego de ser gambeteado, siguió la jugada desde atrás. La sufrió/disfrutó desde un lugar especial.

"Siendo sincero, en el momento no sentí nada. Es un gol, piensas en el resultado del partido y la eliminatoria, no parás a ver la belleza de un gol. Luego del partido sí te das cuenta de la jugada, del grandísimo gol, del grandísimo jugador que es Messi, pero que de eso no hay dudas ni había dudas antes", cerró Paredes.

La jugada siguió con un caño a Nacho Pérez -porque también tuvo lujo- y luego pasó de primera a sexta en un abrir y cerrar de ojos. Un toque con la parte externa del pie zurdo dejó KO a Alexis Ruano, otro de los que recordó con Olé: "Ese hombre es imparable. Lo único que recuerdo es que se fue de todo el equipo y marcó un auténtico golazo. Es que ha metido tanto golazo que cada vez se supera... Es una locura de jugador, para mí es el mejor del mundo".

Hasta ahí, tres rivales vencidos. El cuarto fue David Belenguer, que se tiró a cortar pero así quedó, mirando desde el césped del Camp Nou. El quinto, el arquero Conde Luis García, al que Leo le amagó con cuerpo y todo a tirar a un palo pero enganchó y lo pasó. El último toque de Messi fue de derecha, levantando la pelota para que ni David Cortés llegue a sacarla. Perfecto. Como el de Maradona en el Azteca.

"Vi que estaba Samu (Eto'o) y pensé en tirar una pared, pero después me decidí por jugármela yo", explicó la Pulga hace 13 años. Diego también tenía a Valdano en su visión periférica. Es más, Messi cerró ese partido vs. Getafe con dos goles, como Maradona ante los ingleses. El rosarino recorrió 57 metros en 12 segundos, a 14,4 kilómetros por hora. El Gol del Siglo, parte II.

"El gol de Messi fue una auténtica obra de arte", opinó su DT Rijkaard. "El de Getafe fue increíble, agarra el balón en el centro y se va de todos... Pero esto lo ha hecho varias veces", se sumó Puyol. Mientras que Schuster, entrenador del Getafe en esa Copa del Rey, lamentó que sus "jugadores que no hicieran falta. En mi época, el cuarto tío lo hubiera parado, no hubiera llegado al área. Hubiera puesto el cuerpo, lo hubiera cogido del brazo, lo hubiera parado... No digo cortarle las piernas, pero sí pararlo".

La historia dice que el equipo madrileño dio vuelta la serie con un 4-0 en la vuelta, algo impensado, pero eso no quedó grabado en la memoria. Y para que algo perdure es porque tiene que ser mayúsculo. Un Gol. El mejor de la historia del Barcelona según una encuesta que realizó el mismo club catalán, más allá de que Messi prefiera otros gritos, como al Real Madrid por la Champions 2010/11 o en la final contra el Manchester United en el Olímpico de Roma.

"Siempre dije lo que es Diego y quizás la jugada fue similar", declaró Lionel pocos minutos después de su obra de arte. "Diego estuvo conmigo. Siempre tuvo palabras de elogios para mí. En estos momentos tan difíciles para él, pero no tengo duda de que va a salir porque es muy fuerte. Le deseo lo mejor desde acá y que se recupere lo antes posible porque todo el país quiere eso", siguió Messi. ¿Y eso por qué? Es que por esas épocas, Maradona estaba internado por una infección hepática. Leo, a miles de kilómetros pero con el mismo fútbol en las venas, le hizo el mejor homenaje posible a Diego.