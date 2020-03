Dramático relato del arquero español con coronavirus, Pepe Reina: "Me faltó el aire por 25 minutos"

La pandemia provocada por el coronavirus no se detiene y el número de infectados alrededor del planeta asciende a los 800 mil. Una de las zonas más afectadas es el Reino Unido, región que cuenta con más de 22 mil casos positivos de COVID-19 (fallecieron 1408 muertes).

Por su puesto, el fútbol no fue la excepción. Dentro de los deportistas afectados a este virus se encuentra el arquero español del Aston Villa Pepe Reina, de 37 años de edad. Si bien el ex Napoli y MIlan hoy se encuentra evolucionando favorablemente, el futbolista contó detalles de los síntomas que sintió y los miedos que tuvo durante los primeros días.

“Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado”, comenzó su relato en diálogo con el diario italiano Corriere dello Sport. Sin embargo, luego soltó una dura frase para graficar cómo empeoró su caso: “Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar”.

El arquero, que formó parte de los planteles de la Selección de España que conquistó las Eurocopas de 2008 y 2012 y la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, explicó que “los primeros siete u ocho días los pasé encerrado en una habitación". El experimentado futbolista actualmente se encuentra en aislamiento dentro de su casa en Birmingham, donde lo acompañan su mujer, sus cinco hijos y sus suegros.

Tras abandonar el Milan, Reina aceptó el desafío de recalar en enero en Aston Villa, club que con solamente 25 unidades se encuentra en zona de descenso a la Segunda División de Inglaterra. El español disputó 6 partidos, en los que solamente pudo ganar en una oportunidad (2 a 1 ante Watford). Empató contra Brighton & Hove Albion y cayó en los cuatro restantes (Bournemouth, Tottenham, Southampton y Leicester).

La entrevista luego giró en torno a lo deportivo y en el fuerte lazo que tejió durante su paso por el Sur de Italia: "Nápoles es mi dimensión natural. Me di cuenta de eso cuando fui de Napoli al Bayern Múnich. Entendí que quería una vida distinta, exactamente la vida que había dejado. Ir al Napoli fue mi mejor decisión, puedo garantizar que nunca me he divertido tanto como en los tres años con Maurizio Sarri en el banquillo", afirmó.

El español estuvo en dos etapas en el conjunto italiano. De 2013 a 2014 y, tras un breve paso por Bayern Munich, donde fue suplente de Manuel Neuer, y de 2015 a 2018. Con la camiseta del Napoli alzó la Copa Italia de 2014, último título de los Azzurri.

Fuente: Infobae