Futbolistas de San Martín, ante la decisión de seguir jugando: “No seamos otro circo romano”

El presidente de San Martín, Jorge Miadosqui, dijo a Tiempo de San Juan este último sábado que estaba a favor de que se jugara y ante la decisión que tomó River Plate, dijo: “Fue un acto individualista que merece una debida sanción”, los referentes del equipo decidieron hacer silencio, y este lunes varios jugadores del verdinegro, en sus redes sociales, compartieron un mensaje mostrando su malestar por seguir jugando. “No seamos otro circo romano para divertimento de algunos”, “No tomemos el futbol como un entretenimiento para los que tienen que permanecer aislados”, son algunas de las frases del comunicado

Mirá el mensaje completo:

Señor Presidente

Tomando el fútbol como un deporte de acción social y cultural le solicito sea también propuesto como ejemplo y se desestime la idea de continuar con el/los torneos del fútbol argentino en todas sus categorías para proteger del posible contagio del COVID-19 a los jugadores, utileros, responsables de las canchas, empleados de mantenimiento, encargados del lavadero, cuerpo médico, cuerpo técnico, dirigentes y todo persona íntimamente allegada al fútbol y a un plantel, ya que no sólo están en riesgo once (11) jugadores por equipo, esto involucra a muchísima más gente.

No tomemos el fútbol como un entretenimiento para los que tienen que permanecer aislados, todos los que trabajamos en el fútbol también somos seres humanos con hijos, padres, abuelos, etc. Permitan que también nosotros nos aislemos, que ayudemos a reducir la propagación del virus, no seamos posibles enfermos y/o transmisores, no seamos otro circo romano para divertimento de algunos.

Espero por favor revea esta situación.

Que cada argentino se proteja y esté protegido.

Saluda atentamente un simple empleado del fútbol

