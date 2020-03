Maxi Richeze tiene coronavirus 

Otra estrella del ciclismo con un fuerte vínculo a San Juan tiene coronavirus confirmado. Se trata de Maximiliano Richeze, quien ha corrido en varias competencias de la provincia y tiene familiares que se asentaron en esta tierra.

Richeze, compañero del también infectado con el virus Fernando Gaviria, se encontraba en aislamiento a la espera de los resultados de los análisis y este viernes en la madrugada usó sus redes sociales para confirmar que fueron positivos. El deportista se encuentra en Abu Dhabi y allí permanecerá bajo el cuidado de un equipo médico del país árabe.

Apenas se conoció que era uno de los casos considerados sospechosos, Richeze habló con la prensa y aseguró que no tenía ningún síntoma y que estaba bien. En su nueva carta dijo que si bien aparecieron algunos signos, estos fueron leves y se encuentra en buen estado.

Comunicado:

Ha llegado el momento de que mi equipo se vaya a casa, pero desafortunadamente para mí, el viaje de regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga. Gracias a dios no tuve sintomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional, a quien agradezco todo lo que está haciendo.Espero que también llegue pronto para mi el momento de abrazar a mi familia… Como siempre digo, estos son nuevos retos que me pone la vida, y de los que voy a salir más fuerte!