Pala debutó en el fútbol alemán y le trajo suerte a Alario

Bayer Leverkusen está entre los ocho mejores de la Copa de Alemania. Le ganó, con suspenso, al Stuttgart de Nico González en el debut oficial de Exequiel Palacios. Uno de los tantos lo marcó Lucas Alario, otro ex River en un estreno aceptable del volante tucumano.

Fue el partido de las curiosidades. Tres goles anulados para el Leverkusen por VAR: dos de ellos con una clave participación del Pipa. Pero la cuarta fue la vencida, en el ST... Y fue con un blooper del arquero Bredlow, quien quiso rechazar y la terminó metiendo en su propia valla.

Después, Alario extendió la diferencia con un gol de rebote. Parecía liquidado pero, a falta de diez minutos, el Stuttgart descontó y le metió suspenso sobre el final. Incluso, Mateo Klimowicz, ex Instituto, tuvo ahí de la igualdad pero falló en la definición.Con el triunfo, Leverkusen se metió en los cuartos de la Copa de Alemania. Ahora el rival saldrá por sorteo: jugará entre el 3 y el 4 de marzo.

El debut de Palacios fue aceptable, sin sobresaltos. No tuvo chances claras de gol, tocó en el medio pero no tuvo una participación activa jugando en una posición similar en la que lo usaba Marcelo Gallardo​. El ex River, que estuvo con la N° 25 sobre la espalda, jugó los 90 minutos en su debut oficial por el fútbol alemán.

Fuente: Olé