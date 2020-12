Tras la polémica con Caruso Lombardi, hay árbitro para San Martín-Belgrano

En medio de las acusaciones cruzadas entre Caruso Lombardi y Jorge Miadosqui, quedó designado el árbitro que impartirá justicia este próximo domingo en Concepción, en el partidazo que protagonizarán San Martín y Belgrano de Córdoba desde las 18 horas. Se trata de Ariel Penel, quien estará acompañado por Eduardo Lucero y Pablo Gualtieri. El cuarto árbitro será Yael Falcón Pérez.

La noticia fue confirmada este miércoles, dos días después de la polémica que se desató entre el DT del Pirata y el presidente del conjunto Verdinegro. Todo arrancó cuando el mediático entrenador hizo declaraciones explosivas contra los sanjuaninos y amenazó con pedir cambio de árbitro si no lo conformaba el elegido por la comisión de árbitros.

"Si no me gusta el árbitro voy a pedir que lo cambien y salir a hablar con todos los medios. Siempre San Martin de San Juan gana sobre la hora y contra Barracas Central fue un pacto de no agresión", dijo Caruso Lombardi. Esto desató el enojo de los dirigentes de San Martín, quienes de inmediato denunciaron al DT ante el Tribunal de Disciplina de AFA y hasta pidieron que no se haga presente en el Hilario Sánchez

Lo cierto es que Lombardi, quien está suspendido por el altercado que tuvo con el árbitro Nelson Sosa, en el partido que Belgrano disputó con Barracas, vendrá a San Juan. Esto lo confirmó el propio a este medio, aunque no quiso ahondar sobre el tema para ponerle paños fríos a la situación.