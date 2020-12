Ganó Racing por 1 a 0 y todo se define en la Bombonera

Racing dio un buen primer paso y derrotó a Boca 1 a 0 en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Es un resultado que deja a la Academia bien posicionada para la vuelta, que se disputará el miércoles de la semana que viene en La Bombonera.

El encuentro en el Cilindro de Avellaneda contó con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich (con polémicas). Lorenzo Melgarejo, a los 15 minutos del segundo tiempo, anotó el único gol del partido. El ganador de esta serie chocará con Santos de Brasil, que viene de eliminar a Gremio.

La particularidad del cruce entre representantes argentinos es que un árbitro local (Mauro Vigliano) estuvo a cargo del sistema de videoarbitraje (VAR), que tanta polémica trajo en las últimas semanas. Y que esta vez dejó dudas, ya que el propio Melgarejo pudo haber sido expulsado por una falta en el arranque del duelo.

El primer tiempo fue muy disputado, con pierna fuerte. Había nerviosismo, cautela. Ningún equipo quería quedar desarmado. Entonces, ante los movimientos calculados, lo que faltaba era sorpresa, un elemento clave para que haya goles. El partido se jugaba de área a área y todo terminaba ahí.

En las primera media hora lo que hubo fue un duelo de ajedrez, el fútbol llevado a intentos por turnos. Pero a los 30 minutos se empezaron a ver los primeras llegadas. Como si se hubieran sacado la faja de seguridad. Tevez por un lado, Sigali con un remate por el otro y entonces el partido tuvo otra chispa.

Boca terminó mejor el primer tiempo. Vio algunos espacios libres en la última línea de la Academia y aceleró. Lo tuvo por la izquierda como para abrir el marcador. Villa, con un recorte hacia el centro, probó a Arias. Fabra también lo tuvo. La Academia empezaba a quedarse. Pero todavía faltaba mucho: recién era el primer tiempo de una serie de dos partidos. Se fueron al entretiempo 0 a 0.

Racing, en el arranque del segundo tiempo, buscó equilibrar el juego. Pero fue Jara el que tuvo una oportunidad muy clara para poner arriba a Boca, a los diez del complemento. Se internó en el área, pero el control se le fue largo y no llegó a rematar.

Pero el equipo de Beccacece iba a responder. Porque cinco minutos después Lorenzo Melgarejo (que entró solo) coronó de cabeza una buena jugada que fue de derecha a izquierda y puso a Racing 1 a 0 arriba.

Boca no lo esperaba. Por lo menos no en ese momento. Fue entonces que se encendieron las alarmas en el conjunto de Miguel Ángel Russo. Porque ese gol puede marcar la serie. Fue 1 a 0 para Racing. Soldano tuvo el empate sobre el final, pero no pudo. La semana que viene todo quedarás más claro, cuando se dispute la revancha.

La serie, como el resto de las instancias definitorias de la Libertadores, se resolverá por penales en caso de repetirse idénticamente dos resultados, mientras que el primer criterio de desempate serán los goles como visitante.

